Кабинетът "Радев":

САЩ режат сериозно военната помощ за НАТО в Европа

12 юни 2026, 10:14 часа 377 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
САЩ режат сериозно военната помощ за НАТО в Европа

Съединените щати планират да намалят значително броя на самолетите и военните кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, твърдят двама високопоставени европейски служители пред The New York Times. Решението би ограничило способността на Алианса да нанася удари на далечно разстояние и да извършва наблюдение. То е било съобщено на съюзниците в началото на юни в писмен документ, части от който са прегледани от изданието.

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Планираните съкращения

Съкращенията, които се планират от Вашингтон, включват:

  • Намаляване на броя на изтребителите F-16 и F-15E от около 150 на 100;
  • Намаляване на самолетите за морско разузнаване от 26 на 15 и премахване на всички осем самолета-цистерни за въздушно презареждане, които преди това бяха на разположение на Европа;
  • Преразпределяне на подводница за изстрелване на ракети и самолетоносач, заедно с няколко военни кораба и десетки самолети, които се присъединяват към мисиите на самолетоносача;
  • Преразпределяне на една от двете групи бомбардировачи, които преди това бяха предназначени за отбраната на Европа.

Пентагонът е отказал да коментира конкретните цифри в документа и се е позовал на изявление на Европейското командване от миналата седмица, в което се говореше в общи линии за намерението му да намали ангажиментите си в Европа.

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Снимка: Getty Images

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Пентагонът действа много по-бързо, отколкото европейците са предполагали

Тези подробности, част от които бяха оповестени за първи път от германското издание Die Welt, дават най-ясната досега представа за степента, в която администрацията на Доналд Тръмп възнамерява да намали ангажимента си към НАТО. Целта на Алианса беше предимно да защити американските съюзници в Европа от външни заплахи като Съветския съюз след Втората световна война, а европейските членове все още считат пакта за ключов за способността да възпират Русия.

Пентагонът все още не е обявил публично графика за изтеглянето, но американски официални лица са посочили, че то ще влезе в сила много скоро – много по-рано, отколкото европейските им колеги са се подготвяли.

Какъв ще е ефектът върху способностите на Европа?

Рязкото изтегляне на американските сили би засегнало способността на НАТО да наблюдава руския подводен трафик или да изстрелва ракети „Томахоук“ с голям обсег дълбоко в руска територия.

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Въпреки че европейците разполагат с подобни възможности за изстрелване на ракети, експерти твърдят, че ракетите действат като по-голям възпиращ фактор за Русия, когато се използват от САЩ, тъй като европейците може да са по-предпазливи при разполагането им.

„Макар всяко от тези съкращения да може да се управлява поотделно, заедно те представляват значителна промяна в позицията и поставят предизвикателства пред готовността на европейското възпиране във всички аспекти“, заяви Джузепе Спатафора от Института за изследвания в областта на сигурността на Европейския съюз (мозъчен тръст със седалище в Париж), цитиран от The New York Times.

Снимка: Getty Images

Тръмп от години се оплаква от тежестта, която САЩ понасят с приноса си към НАТО. Той многократно призоваваше Европа да направи много повече за собствената си отбрана без американска подкрепа и заплашваше, че ще напусне съюза напълно. Само че администрацията му се ограничаваше с единични обявления за сравнително малки съкращения в отделни държави - до юнския документ, в който подробно се описват мащабните съкращения на американската подкрепа за НАТО като цяло.

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Намаленията ще бъдат смекчени от факта, че американските войски в Европа все още ще съставляват една от най-големите сили на НАТО на континента. Ефектите от съкращенията също ще бъдат смекчени от факта, че европейските лидери, виждайки необходимостта да разчитат по-малко на американската подкрепа, вече бяха в процес на превъоръжаване на своите страни.

Но британският министър на отбраната Джон Хийли подаде оставка на 11 юни, като обвини правителството на Киър Стармър, че харчи твърде малко за армията. А Европа се мъчи да координира превъоръжаването си - във вторник Германия потвърди оттеглянето си от проект за изграждане на нов изтребител с Франция и Испания.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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