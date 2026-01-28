САЩ ще подпишат евентуален мирен план поотделно с Украйна и Русия

Украйна очаква да подпише мирен план от 20 точки, при условие че такъв бъде договорен. Това ще бъде двустранен документ, подписан отделно между Съединените щати и Украйна, и между Съединените щати и Русия. Новината съобщи украинският външен министър Андрий Сибиха в интервю за Европейска правда. Той отбеляза, че най-чувствителните въпроси – бъдещето на териториите и Запорожката АЕЦ, остават нерешени. Сибиха уточни, че украинският президент Володимир Зеленски е готов да се срещне с Владимир Путин, за да ги разреши. Той обаче добави, че Русия остава пречка за мирния процес.

„Ако говорим конкретно за тази 20-точкова рамка, тя в момента е двустранен документ, който ще бъде подписан от САЩ и Украйна. И САЩ трябва да го подпишат с Русия. Това е структурата, която в момента се обсъжда, но преговорите все още продължават, това е процес“, каза Сибиха.

„Европейската страна е с нас, тя присъства в мирния процес и в споразуменията за гаранции за сигурност“, категоричен е външният министър. Той отбеляза, че е важно за първи път да се използва терминът „гаранции за сигурност“, а не „уверения“ или нещо подобно.

„Също така е изключително важно фундаменталните въпроси, които са от решаващо значение за Украйна и нашата сигурност, да бъдат правно обвързващи. Следователно е изключително важно да има съгласие относно необходимостта от ратифициране на гаранциите – по-специално тяхното ратифициране в Конгреса на САЩ. Има и друг фундаментален елемент – „военни на място“, тоест присъствието на чуждестранни войски“, каза Сибиха.

Според него, в Украйна няма да има американски войски, но някои европейски партньори са потвърдили своя контингент. „Но разбира се, това може да се случи само с американски предпазен механизъм. Това също е вярно“, каза украинският външен министър.

Сибиха подчерта, че детайлите по това споразумение все още се уточняват, но то е важен фактор както за бъдещата инфраструктура за сигурност, така и за икономическото възстановяване. „Защото за бъдещите инвеститори присъствието на западни войски в Украйна е гаранция за сигурност на инвестициите. Затова ще продължим да защитаваме тази позиция; тя е фундаментална за нас“, отбеляза министърът.

Според него друг фундаментален елемент е пакетът за възпиране, защото руският режим трябва ясно да разбира последиците от евентуално нарушаване на мира. „За да постигне това, Украйна се нуждае, по-специално, от самодостатъчност в производството на системи за противовъздушна отбрана и далекобойни оръжия“, каза Сибиха.