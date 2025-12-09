Сеят смърт и извън фронта: Колко са жертвите на руските военни?

Завърнали се от войната в Украйна руски военни са убили или осакатили над 1000 души след завръщането си от фронта. В 9 от 10 случая участието във войната се приема за смекчаващо вината обстоятелство в съда. Става въпрос за руски военнослужещи, които са се върнали към цивилния живот по време на отпуск, след раняване, изтичане на договора си или уволнение от служба, показва съвместно проучване на изданията "Верстка" и Die Welt.

Стрелят, пребиват, изнасилват: ЧВК Вагнер в Русия и новини от руски телеграм канали (ВИДЕО)

Загиналите

От началото на войната 551 души са загинали в резултат на действията на военнослужещи, завръщащи се от фронта – 274 са убити, 163 са починали от наранявания, получени по време на побой или при пътнотранспортни произшествия. Освен това 142 души, извършили подобни престъпления, са отишли ​​на фронта от наказателни колонии и имат присъди за подобни престъпления.

Още: Доказани престъпници: Рекорден брой осъдени по наказателни дела руски военни

От 700-те съдебни решения, анализирани от журналистите, участието в бойни действия е било считано за смекчаващо вината обстоятелство в 90% от случаите. Обикновено убийствата и фаталните побоища се случват в резултат на битови конфликти, включващи употребата на алкохол. Най-често от ръцете на войниците страдат роднини и близки на войниците.

Помилван руски "герой" жестоко уби 12-годишно момиче (СНИМКИ)

Затворници

Припомняме, че през 2022 г. Евгений Пригожин, основател на ЧВК Вагнер, започна да набира престъпници от руски затворнически колонии за фронта в Украйна. 2023 г. руското военно министерство започна да набира затворници, но при различни условия: след подписване на договор, мъжете могат да се върнат от фронта само ако са тежко ранени. Мобилизираните военнослужещи и повечето войници по договор служат при същите условия. Някои руски части предлагат „краткосрочни“ договори, позволяващи на военнослужещите да бъдат уволнени след шест месеца служба.

След многото убийства: Руски депутат поиска постоянен контрол за помилваните от Путин затворници, върнали се от фронта