Болници в Газа: 12 убити при израелски удари тази сутрин

Болници в ивицата Газа съобщиха за 12 убити при израелски удари рано тази сутрин, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбеязва, че това е един от най-смъртоносните дни в палестинската територия след влизането в сила през октомври на споразумението, сложило край на продължилата две години война, предизвикана от нападението на ислямисткото движение" Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Израелската армия е нанесла удари на редица места, включително по жилищна сграда в град Газа, на север, и по палатка в южния град Хан Юнис. Сред жертвите са две жени и шест деца от две семейства.

По данни на Министерството на здравеопазването в Газа, контролирано от "Хамас", след влизането в сила на примирието на 10 октомври при израелски удари са били убити над 500 души, посочва АП. Според ООН и независими експерти тези данни като цяло са надеждни.

Израелската армия засега не е коментирала новите удари.

