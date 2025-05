Семейство загина в зверска катастрофа: Мощното им Ферари излетя и потъна в река

Семейна двойка загина при ужасяваща катастрофа, след като тяхното Ферари, развиващо скорост от 320 км/ч, излиза от пътя по време на рали и пада в река. Инцидентът става в северния испански град Бока де Уергано, а съпругът и съпругата, които са британци, са открити от спасители в суперколата си за 300 000 паунда (около 700 хил. лева) в събота.

Изображения показват смачканите останки на черното Ferrari, частично потопени в река Юсо. Двойката, на 78 и 58 години, е била част от голяма група от около 20 други собственици на Ферари, също с британски регистрационни номера. Групата е пристигнала в близкия Леон ден преди катастрофата. Служители на спешна помощ разказаха как е трябвало да си проправят път през гъсти крайречни растения, преди да стигнат до колата.

Още: 20-годишно момиче пусна в TikTok шега за смъртта си и в същия ден загина (ВИДЕО)

A couple aged 78 and 58 have died in a horror crash in Spain after their Ferrari skidded off the road and plunged into a river.



The pair - who were driving with a UK number plate and are thought to be British - were found on Saturday by rescuers in Boca de Huergano, northern pic.twitter.com/Cg2hyqo17x