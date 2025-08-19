Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

"Туризмът е на високо ниво по отношение на проверките и контрола": Анализ напук на смъртта на дете в Несебър

"Туризмът е на високо ниво по отношение на проверките и контрола": Анализ напук на смъртта на дете в Несебър

"Туризмът стои доста стабилно по отношение на техническото обслужване, когато става въпрос за проверки и контрол, и това ще стане ясно от проверките, които ще бъдат извършени". Това заяви в ефира на bTV Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, във връзка с инцидента в Несебър, при който загина 8-годишно дете.

"В този случай според мен се е получила много голяма тяга. Получило се е едва ли не, че парашутът се опитва да повдигне самата лодка", каза Драганов. По думите му се наблюдава форсмажорна ситуация. "Системата за сигурност е на много високо ниво, действително има контрол", отново заяви той.

По думите му имало много спекулации по темата. "Намерете правилните хора - ДАМТН, Изпълнителна агенция "Морска администрация", призова той. В позиция от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) заявиха вчера, че атракционите не са под надзора на агенцията и няма нормативно изискване да извършва такива проверки.

По-рано днес пред Actualno.com от здравното министерство обясниха, че Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) са отговорни всички линейки да са оборудвани с необходимата апаратура, медицински консумативи и медикаменти за оказване на спешни реанимационни мероприятия, като отговорност на директора на ЦСМП е да поддържа в изправност медицинската апаратура и да следи за наличността и годността на медикаментите и медицинските изделия". Причината за позицията на здравното ведомство пред екипа ни - свидетелски разказ на очевидец на трагедията, според който линейката не е имала реанимационно оборудване.

А искане за въздушна линейка в "Националната система 112" не е постъпвало по повод инцидента с парашут в Несебър, стана ясно от думите на говорителя на системата Дани Недялкова отново пред Actualno.com. Този въпрос възникна след като се появиха информации в публичното пространство, че не е подаден сигнал към централата на HEMS за инцидента с парашут в Несебър, за да излети хeликоптера от базата в Сливен във връзка с трагичната смърт на 8-годишно момче в Несебър.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
