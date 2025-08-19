Велик български тим остава на дъното във Втора лига! Първа победа за Янтра Габрово

Етър Велико Търново продължава с неубедителното представяне във Втора лига! "Болярите" отстъпиха с минималното 0:1 у дома срещу Янтра Габрово в двубой от четвъртия кръг на първенството и останаха без победа от началото на сезона. За "ковачите" това бе първи успех след три равенства. Единственото попадение в срещата падна в 18-ата минута и бе автогол на Атанас Атанасов. Янтра заема временната четвърта позиция с 6 точки, докато Етър е на дъното на таблицата с 2 пункта.

