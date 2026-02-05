Любопитно:

Киев и Москва продължават тристранните преговори следващите седмици, обявиха къде ще е следващата среща

05 февруари 2026, 21:22 часа 473 прочитания 0 коментара
Киев и Москва продължават тристранните преговори следващите седмици, обявиха къде ще е следващата среща

Украйна и Русия се споразумяха днес, след приключването на двудневните тристранни преговори със САЩ, да проведат по-нататъшни дискусии през следващите седмици. Това се казва в комюнике, разпространено от ръководителя на украинската делегация и главен преговарящ на Киев в Абу Даби Рустем Умеров, предаде Ройтерс.

Още: Наглост до небесата: Русия добави още едно голямо "искам" в пълната купа с ултиматуми за мир

„Делегациите се съгласиха да информират своите съответни столици и да продължат тристранните преговори през следващите седмици“, се казва в комюникето на Умеров.

В него се изразява благодарност към ОАЕ за организирането на срещата и към президента на САЩ Доналд Тръмп за „неговото лидерство в усилията за прекратяване на войната“.

Следващите преговори вероятно ще са в САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че следващият кръг от преговорите за разрешаване на почти четиригодишната война с Русия вероятно ще се проведе в САЩ, предаде Ройтерс.

„Това, което вече може да се каже, е, че следващите срещи са планирани в близко бъдеще. Вероятно в Америка“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Още: Зеленски отговори на новото руско условие за мир (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви по-рано, че тристранните преговори с Русия и Украйна са били конструктивни и ще продължат през следващите седмици.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
ОАЕ мирни преговори Русия Абу Даби война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес