Киев и Москва продължават тристранните преговори следващите седмици, обявиха къде ще е следващата среща

Украйна и Русия се споразумяха днес, след приключването на двудневните тристранни преговори със САЩ, да проведат по-нататъшни дискусии през следващите седмици. Това се казва в комюнике, разпространено от ръководителя на украинската делегация и главен преговарящ на Киев в Абу Даби Рустем Умеров, предаде Ройтерс.

„Делегациите се съгласиха да информират своите съответни столици и да продължат тристранните преговори през следващите седмици“, се казва в комюникето на Умеров.

В него се изразява благодарност към ОАЕ за организирането на срещата и към президента на САЩ Доналд Тръмп за „неговото лидерство в усилията за прекратяване на войната“.

Следващите преговори вероятно ще са в САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че следващият кръг от преговорите за разрешаване на почти четиригодишната война с Русия вероятно ще се проведе в САЩ, предаде Ройтерс.

„Това, което вече може да се каже, е, че следващите срещи са планирани в близко бъдеще. Вероятно в Америка“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви по-рано, че тристранните преговори с Русия и Украйна са били конструктивни и ще продължат през следващите седмици.