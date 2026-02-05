Войната в Украйна:

05 февруари 2026, 21:45 часа 295 прочитания 0 коментара
След преговорите в Абу Даби: Украйна и Русия ще си разменят по 157 военнопленника

Русия и Украйна се договориха да разменят по 157 военнопленника. Това стана ясно след проведената в периода 4 – 5 тристранна среща между Москва, Киев и Вашингтон в Абу Даби, която приключи днес, съобщи специалният пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф. Той допълни, че обсъжданията са били конструктивни и са се фокусирали върху начина, по който да се създадат условия за траен мир.

„Делегациите постигнаха споразумение, според което Руската федерация и Украйна ще освободят по 157 военнопленници всяка. Това е първата размяна през последните пет месеца“, обяви Уиткоф.

САЩ и Русия възобновяват военния диалог

Съединените американски щати и Русия са се съгласили да установят диалог между военните си сили, който ще бъде ръководен от генерал Алексис Гринкевич, началник на Европейското командване на САЩ. Този канал за комуникация беше прекъснат преди началото на този конфликт и е от решаващо значение за постигането и поддържането на мира.

„През двата дни делегациите проведоха обширни обсъждания по оставащите отворени въпроси, включително методи за прилагане на примирие и наблюдение на прекратяването на военните дейности. Делегациите се съгласиха да докладват в съответните си столици и да продължат тристранните обсъждания през следващите седмици. Те изразиха благодарността си към Обединените арабски емирства за организирането на преговорите, а Украйна и Руската федерация благодариха на президента Доналд Тръмп за лидерството му в насърчаването на края на войната“, съобщи още Уиткоф.

Малко по-рано днес бе обявено, че следващите седмици ще има нов кръг от преговори. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че почти сигурно домакин на следващите разговори ще е САЩ.

Елин Димитров
