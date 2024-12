Сергей Рябков официално: Башар Асад е в Русия

"Президентът Асад е в Русия", каза руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков в интервю за американската телевизия NBC. "Русия предоставя убежище на Башар ал-Асад, след като го транспортира там по възможно най-сигурния начин след бързото падане на режима на сирийския лидер", заяви Рябков.

В неделя руски новинарски агенции съобщиха, позовавайки се на източник от Кремъл, че Башар Асад и семейството му са в Москва.

Те се скрили там след светкавичната офанзива на бунтовнически групи, водени от радикални ислямисти, влезли в Дамаск в събота срещу неделя. Вчера обаче официалните руски власти отказаха да потвърдят присъствието на Асад в страната.

През 2015 г. Русия се намеси военно в подкрепа на Башар Асад в Сирия, където войната започна през 2011 г. с брутално потушаване на продемократични протести.

"В такава ситуация изобщо не би било добре да разказвам подробно какво и как се е случило, но (г-н Асад) е в безопасност", заяви Сергей Рябков.

"Това показва, че Русия действа правилно в такава извънредна ситуация", добави той.

Запитан дали Москва ще предаде Асад за съдебен процес по искане на сирийския народ или на Международния наказателен съд, руският висш дипломат отговори, че Русия "не е страна по договора за създаване на МНС".

Рябков е първият официален представител на Москва, който потвърди пристигането на Асад в Русия.

