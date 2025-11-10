Серия проблеми със самолета на военния министър уплашиха Белгия, че е станала за смях

Серия от проблеми със самолета на белгийска делегация начело с външния министър Максим Прево й попречиха да стигне навреме за срещата на високо равнище между ЕС и Общността на латиноамериканските и карибските държави. Делегацията успя да се добере до колумбийския град Санта Марта цяло денонощие по-късно, предаде националната новинарска агенция Белга. Първо проблем с горивните системи принуди пилотите на "Фалкон 7Екс", който превозваше делегацията, да променят посоката на полета в събота над Великобритания. След ремонт в Белгия самолетът излетя отново, но беше принуден да извърши извънредно кацане на карибския остров Синт Мартен заради проблеми този път в двигателя.

Противопожарни екипи бяха застанали в готовност на пистата, но кацането премина без проблем. Делегацията прекара нощта на острова, преди чартърен самолет "Гълфстрийм 5" най-после да ги транспортира до крайната точка на пътуването им.

Поради закъснението Прево пропусна началото на срещата на високо равнище, както и няколко срещи с регионалните лидери и неправителствени организации. Той все пак пристигна навреме за речта си за последното пленарно заседание.

Говорител на Прево заяви, че инцидентът вреди на образа на Белгия, отбелязвайки, че това е поредният авиационен инцидент, свързан с белгийски правителствени и кралски делегации. Последните случаи включват забавил се полет към и от Чили по време на кралско посещение, както и предишни технически проблеми на правителствените самолети.

Министърът на отбраната Тео Франкен поднови призивите си за подмяна на правителствените самолети за официални и кралски пътувания. Той потвърди, че има планове за покупката на два нови цивилни самолета в рамките на проектобюджета за отбрана, който ще бъде обсъден тази седмица в парламента. Настоящият договор за наем на "Фалкон" изтича през 2028 година.

