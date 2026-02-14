Оставката на Румен Радев:

Въпросът за случая "Петрохан", чийто отговор чакаме и ще ни успокои

В журналистиката, когато се изготвя материал, той трябва да дава отговори на няколко основни въпроса или поне да ги засяга. Особено очевидни са следните – какво, кой и защо. Именно техните отговори в случая "Петрохан" за момента не са пълни и ясни.

Какво и кой

Тук разследващите дават най-много информация и въпреки това твърда убедителност няма. Изглежда, че някои от жертвите са застреляни т.е. убити, други са се самоубили – т.е. имаме и убийство/убийства и самоубийство/самоубийства (какво). Но не е ясно и категорично потвърдено от отговорните органи дали самоубилите се са убили някого (кой) – ОЩЕ: Случаят "Петрохан": Кой е стрелял - прокуратурата даде отговори

Защо

Ключовият въпрос за изясняване на случая. Всяко действие има свой мотив. "Петрохан" не е изключение. А по въпроса с мотива мътилката и мъглата са огромни.

Няма как отправна точка да не са думите на Валери – единственият, който говори от позицията на преживял, на вътрешен за "обществото" на Ивайло Калушев човек. Досега никой не е оспорил, че той не е бил част от това "общество" – ОЩЕ: "За мен това е секта": Член на групата на Калушев проговори с твърдения за сексуални посегателства (ВИДЕО)

Какво ми направи впечатление на мен от думите на Валери? По думите му, той подава сигнал не къде да е, а в ГДБОП преди години и нищо не се случва. Досега – видяхме кървава развръзка. Обаче е редно да поставим въпроса – защо нищо не се случи още преди години? Защо ГДБОП "не случи" нещо така още преди години, че сега да не си говорим върху шест трупа?

Възможните отговори:

  • Не е имало достатъчно данни и не са събрани достатъчно данни, за да може да се стигне до законови действия дори от оторизирани органи като ГДБОП
  • Някой е спрял разследването

Безспорно по-интересен е вторият вариант – и отново заради въпроса защо? Не се сещам за друг отговор извън това да бъде защитен нечий интерес. Служебен – защото е правена по-голяма разработка за разкриване на по-голямо престъпление. Личен – защото някой с власт е намесен. Или някои. - ОЩЕ: "Планирани жертви, за да се стигне до нещо по-голямо": Бойко Станкушев за случая "Петрохан-Околчица"

В класическия трилър на Джон Гришам "Фирмата" главният герой Мич Макдиър е млад адвокат, който почва мечтаната работа – с голяма заплата, с придобивки като къща и кола. После нещата се объркват, естествено. Но не за това става въпрос – едно от старите кучета във фирмата учи Мич на следното: Когато хвана някого, че ме лъже, първият въпрос, който си задавам, е какво още – за какво още ме лъже? Освен въпросът "защо", точно това е и другият основен въпрос в случая "Петрохан". И причината да бъде зададен са представените видеокадри от разследващите - те са само фрагмент и няма как безпристрастно да бъде направена преценка какво всъщност представляват поради липсата на контекст. А би трябвало камерата, която да ги е заснела, да е заснела повече - ОЩЕ: Умишлен монтаж или камерата толкова си може: Съмнения за един от записите по случая "Петрохан"

Докато няма ясно и логично обяснение защо тези хора умряха, винаги ще остава въпросът крие ли се нещо и каква е причината? Спомнете си твърдението на Валери, че е бил сниман - тези кадри, ако е така, къде са? Защо е бил сниман? Или за кого? Доста често престъпления се вършат, за да се прикрият други престъпления. Да се прикриват престъпници. А престъпник може да е всеки, включително хора с власт и задължения пред обществото заради въпросната власт - ОЩЕ: 10 души с АТВ-та и множество гилзи: Първите показания за хижа "Петрохан" - да или не?

Но докато мислим за това, да помислим и за друго, което написа колежката ми Неда Ковачева: "Едно малко огледало на цялото ни общество - търсим някой спасител, който да ни оправи. Той идва, прегръщаме го и даваме всички надежди, че ако не ние, то поне децата ни ще живеят по-добре. Той се проваля, но ние не признаваме това, не признаваме, че сме направили грешен избор, а обвиняваме всички останали". Точно от това трябва да се поучим:

