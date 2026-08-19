"Сериозен ултиматум" към Зеленски: Протестиращи в Украйна подеха призива на Федоров за избори (ВИДЕО)

"Това е сериозен ултиматум към президента, който може да го накара да помисли за това каква е целта му" - с тези думи протестиращ в подкрепа на уволнения бивш военен министър Михайло Федоров отправи послание към Володимир Зеленски. В деня, в който Евген Хмара бе утвърден като постоянен титуляр на поста министър на отбраната, протестите в подкрепа на Федоров - човек, превърнал армията на страната в технологично страшилище, - продължиха.

Протестиращи в Киев твърдят, че Украйна се нуждае от промяна в ръководството, макар че мнозина признават, че провеждането на общонационални избори по време на войната би било изключително трудно. Един от демонстрантите описа хода на Федоров да поиска провеждане на избори въпреки войната като „сериозен ултиматум“, който би могъл да принуди Зеленски да преразгледа назначенията си.

Припомняме, че Зеленски отказа да върне Федоров начело на ведомството въпреки масовите протести в подкрепа на последния в цялата страна. Предложи му други постове, включително вицепремиер, но Михайло Федоров отказа и настоя единствено да се завърне като министър на отбраната.

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🚨 JUST IN: Ukrainians demand Zelensky step down



Former Defence Minister Mykhailo Fedorov has called for elections to be held despite the war. His video address came just hours after Zelensky officially nominated Yevhen Khmara to head the Defence Ministry.



Protesters in Kyiv… pic.twitter.com/yTD3PzV77H — NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2026

Федоров призова за избори

Бившият министър на отбраната призова за провеждането на избори въпреки войната. Неговото видеообръщение дойде само няколко часа след като Зеленски официално номинира Хмара за ръководител на министерството: Бъдещ опонент на Зеленски? Федоров призова за избори в Украйна, въпреки войната (ВИДЕО).

Михайло Федоров, някога близък съюзник на Зеленски, а сега потенциален политически съперник, създаде едно от най-големите политически предизвикателства пред украинския президент от началото на пълномащабната руска инвазия. Той не е посочил дали планира да се кандидатира сам.

Според мнението на една от протестиращите за промяна на върха на властта в Киев - не е ясно кога войната ще приключи, а правителството може да загуби връзка с реалността. Тази връзка трябва да бъде възстановена, защото без нея е невъзможно, смята украинката.

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