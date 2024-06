Шеф на молдовския генщаб шпионирал за Русия, а сега се "грижи" за украински деца

Независимата разследваща руска медия The Insider (основана от журналиста, активист и лидер на демократичното движение "Солидарност" Роман Доброхотов) уличи бившия началник на Генералния щаб на Молдова Игор Горган в шпионаж в полза на руските служби. Горган е заемал позицията на топ генерал от 1 юли 2019 до 14 септември 2021 г., но заради връзките си и към момента остава ключов източник на вътрешна информация за Москва.

Изданието е получило достъп до кореспонденцията му в Телеграм с неговия уредник - полковник Алексей Макаров от Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Русия. Горган редовно е докладвал за вътрешнополитическата ситуация в републиката и е предавал данни за посещенията на представители на украинското Министерство на отбраната, които купували военно оборудване и снаряди за своите въоръжени сили.

„Молдовската връзка“ на ГРУ работеше в Генералния щаб - и то на най-висша позиция, докато новият тогава прозападен президент Мая Санду не го уволни. А в навечерието на масовото експулсиране на руски дипломати (шпиони) от Молдова през юли 2023 г. той постъпи на работа в ООН.

Горган и Алексей Макаров започват особено активни контакти през април 2022 г., т.е. малко след началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна. Конфиденциалните срещи се провеждали предимно в кафенета в Кишинев или по време на риболов. ГРУ се е интересувало най-вече от това какви оръжия купува Киев от съседните страни, включително и от Молдова. Генерал Игор Горган веднага докладва: „Украинският „Укроборонекспорт“ се опитва да купи от Молдова (или да отнеме с помощта на „партньори") 6 самолета Миг-29, които се намират в Маркулещи. Искат да извършат операцията чрез подставена фирма от Обединените арабски емирства в близко бъдеще“.

