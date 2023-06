Шойгу нареди на всички ЧВК в Русия да подпишат договор с военното министерство

Според съобщението на сайта на военното министерство това се прави с цел по-голяма ефективност.

Под формулировката на руските власти ​​„доброволчески формирования“ попадат и частните военни компании от типа на ЧВК „Вагнер“ на Евгений Пригожин. Интересното е, че формално, тези организации са забранени в Русия според руското законодателство. Очевидно сега с преминаването им на разпореждане на военното министерство оттам ще могат да контролират дейността на наемниците.

Освен това решението щяло да осигури на „доброволческите отряди“ необходимия правен статут, а наемниците и техните близки ще имат социална защита от страна на държавата.

В съобщението не са изброени формированията, които това ще засегне и която трябва да сключат договори с военното министерство.

Заповедта идва на фона на продължаващия вече няколко месеца конфликт между собственика на ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и руското министерство, в който Готвача на Путин обвинява военното ведомство в некомпетентност и че не му предоставят боеприпаси.

It looks like Putin and Shoigu want to centralize the PMC's under their command. All voluntary fighters who are fighting for Russia have to sign a contract with the Russian Federation as of 1 July 2023. This also applies to Wagner, led by Prigozhin.



Shoigu pulls the strings. pic.twitter.com/O9phkxDb6G