Шокиращо сексуално насилие, отмъщения, незаконно набиране на чужди войници: Отговорността в Украйна

Войната в Украйна е катастрофа за правата на човека. И тази катастрофа се задълбочава и разраства с всяка изминала седмица, причинявайки невъобразими страдания на цивилните. На фона на непрестанната жестокост, доклад разкри шокиращи нива на сексуално насилие срещу цивилни лица и военнопленници. Русия използва тези отвратителни деяния, за да измъчва, сплашва и принуждава отделни лица и общности. Това заяви помощник-генералният секретар Фуентес Хулио пред "Клуб Мадрид" - независимата международна неправителствена организация, която обединява над 100 бивши президенти и премиери от над 70 държави.

Фуентес Хулио посочи конкретни данни, според които от над 1000 документирани случая, 89% са на руските власти, а 11% – на Украйна. Повечето жертви на сексуално насилие са мъже, особено в местата за задържане, но са засегнати също жени и деца, предимно в окупираните територии на Украйна.

"Това е само едно от ужасните проявления на жестокостта, която се превърна в отличителна черта на тази война. Наред с мира е необходима и отговорност", каза той. Руската инвазия доведе до смъртта и раняването на стотици хора всяка седмица. Примерите са многобройни за руските атаки срещу жилищни сгради, училища, медицински центрове, железопътни линии, морски пристанища, бензиностанции, магазини, логистични и телекомуникационни компании.

Агресорът Русия причинява огромни страдания на украинците, посочи Хулио. "Руското ръководство трябва също така да се замисли какво причинява тази война и на собственото му общество, което все повече затъва в страх, отричане и милитаризирана икономика, поставяща смъртта и разрушението пред здравеопазването и образованието. Шокиран съм от липсата на съпричастност, на която сме свидетели."

И добави: "Продължаващата ескалация създава водовъртеж от отмъщение и ответни действия, които ще имат ужасни последици за хората и общностите за десетилетия наред".

В цяла Украйна хората живеят в постоянен страх. Само за първите осем месеца на 2026 година са потвърдени близо 15 280 убити и ранени украински цивилни. Това е средно над 400 души седмично в продължение на 34 седмици и е с 55% повече в сравнение със същия период на миналата година.

Фуентес Хулио говори и за привличането на бойци от трети страни във войната от страна на Русия. "Моите сътрудници са разговаряли с военнопленници от 36 държави, държани от Украйна; мнозина от тях споделиха, че са били подведени да се присъединят към руските сили", каза той.

Помощник-генералният секретар говори и за минирането, което е повсеместно в Украйна и което създава огромни рискове не само за населението, но и води до много сериозни от токсичните химикали за почвата, реките и езерата. "Ясно е обаче, че днешните безразсъдни подстрекатели към война не си дават сметка за вредите, които причиняват на бъдещите поколения", посочи той.