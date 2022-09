Шолц отказа оферта да прати 100 танка на Украйна, оправда се с Г-7

Предложението към германското правителство е включвало още доставка на резервни части за нападнатата от Русия страна и обучение на войници – на обща стойност 1,55 милиарда евро. Според Die Welt Шолц дори не е отговорил.

⚡️Scholz explains decision not to send tanks to Ukraine.



German Chancellor Olaf Scholz argued that no other G7 country has sent their own tanks to Ukraine either, saying that the decision to deliver certain weapons systems must be coordinated first with all allies.