Още не сме започнали: Руснаците не търсят мир в Украйна (ВИДЕО)

Русия няма никакво намерение да търси мир в Украйна – напротив, мобилизира хора и трупа оръжия. Това констатира генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг.

По думите на Столтенберг, Руската федерация може да мобилизира още до 200 000 души за атака в Украйна, а отделно трупа арсенал чрез засилване на работата на руския военно-промишлен комплекс и чрез търсене на внос от Иран и Северна Корея. Украинците за пореден път предупреждават, че в Донбас руснаците уплътняват силите си и явно се готвят за атака – най-вероятно през Луганска област. А редица руски телеграм канали повтарят и усилват посланието, че основните руски сили, с които ще се случи нова атака, още не са на бойното поле в Украйна, констатира в дневния си доклад американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Развитие на военните действия в Украйна

(КАРТА) Усилията на руснаците да обкръжат символа на украинската съпротива в Донецка област – Бахмут, продължават. От юг, засега руският напредък е спряно при Ивановско (на 6 километра югозападно от Бахмут). Това се потвърждава от сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия, където след като 3-4 дни се съобщаваше за отбита руска атака и при Ивановско, и при Клещеевка (7 километра югозападно от Бахмут), вече е посочено само Ивановско. От руска гледна точка данните са следните – руското военно министерство не съобщава нищо в конкретика, а популярният руски телеграм канал "Рибар" се е съсредоточил как руснаците вече стигат на запад, в тила на Бахмут, при село Красно. Голямата руска цел е да бъде отрязан пътят Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут (Т0504), по който се правят доставки за защитниците на Бахмут, и градът да бъде ефективно обкръжен.

От север, основната точка на боеве са Красна Хора (Червена планина, 5 километра северно от Бахмут) и Парасковивка. За пореден ден украинците казват, че печелят там. "Рибар" пък съобщава, че били превзети "два опорни пункта" на украинската армия в това направление.

The 93rd Kholodny Yar is back in business around Bakhmut 💥

По отношение на Авдеевка и Угледар (Въгледар, Вухледар) промяна на ситуацията няма – руските части така и не могат да овладеят Водяне като стабилна позиция (има геолокализирани видеокадри, които навяват на мисълта, че самото селище е превзето, но това не значи нищо за руския напредък, руснаците са блокирани там) и Маринка. С Маринка нещата вече са комични – над месец и нещо "Рибар" говореше как украинските сили били изтикани в западната част, а сега констатацията е: "Продължават интензивните боеве. Трудността да бъде освободено (тоест овладян и окупиран) населеното място става по-голяма заради непрекъснатото снабдяване и прехвърляне на подкрепления на украинската армия в този район".

Paratroopers of the 79th airborne assault brigade repulsed Russian attack near Marinka, Donetsk region. 🇷🇺infantry with forces up to a company tried to quietly approach the positions of paratroopers early in the morning, but was discovered and dispersed.

За Угледар, дори "Рибар" признава, че вече е имало атака на украинските войници срещу руските части, намиращи се на югоизток от града. Руснаците атакуват и от североизток, като се мъчат да превземат въглищната мина Пивденодонбаска, без успех дотук. Има обаче предупреждение от Петро Андрюшченко, съветник на кмета на Мариупол, че в района на града се събират новомобилизирани руски войници и вероятно те ще се включат в атаката на Угледар – той се намира почти по права на линия на север от Мариупол.

The Russian offensive in the Vuhledar area was repulsed by the 72nd brigade.

(КАРТА) В Луганска област украинците печелят по-добри позиции при Куземивка, на 13 километра северозападно от Сватово. Там и при Новоселовка е париран опит на руските части да контраатакуват.

При Диброва, на 5 километра югозападно от Кремена, украинците и руснаците продължават боевете, като руските сили се мъчат да не позволят на украинските да заемат по-добри позиции за директна атака срещу Кремена.

