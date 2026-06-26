Войната в Украйна:

Ще се удължи ли закрилата за украинските бежанци? ЕК с предложение

26 юни 2026, 12:41 часа 299 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ще се удължи ли закрилата за украинските бежанци? ЕК с предложение

Европейската комисия предложи днес статутът на закрила за украинските бежанци в ЕС да бъде продължен с още една година. Този статут дава на украинците достъп до трудовия пазар, до здравни грижи и образование, като комисията предлага да бъде удължен до 4 март 2028 г, ако Съветът на ЕС не възрази. 

Временна закрила по правило не се предоставя на новопристигнали украинци, за които властите в тяхната държава не са разрешили да напускат страната заради военните им задължения, уточнява комисията. ЕК ще работи по програма за доброволно връщане на украинците в родината им, се посочва в съобщението. Така желаещите да се завърнат ще получат подкрепа за намиране на работа, жилище и образование в Украйна. 

Почти 4,4 милиона украинци, прогонени от войната, се ползват с временна закрила в ЕС, като броят им леко се увеличава от 2024 г., отбелязва комисията. Ако обстоятелствата в Украйна се променят, което да позволява постепенно завръщане на украинците в родината им, ЕК може да предложи прекратяване на временната закрила по-рано от предвидената крайна дата.

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Промените, свързани с украинците, задължени към украинската армия, са предложени по искане на Киев. Това уточни еврокомисарят по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер. За украинците, които вече са в ЕС и са получили закрила обаче, нищо няма да се промени по силата на новото предложение. 

Еврокомисарят допълни, че очаква страните от ЕС да обмислят какво да се прави с украинските бежанци след март 2028 година. По неговите думи украинските граждани имат правото да поискат убежище в ЕС по отделна процедура, която е в сила за всички чужденци и за нея има общи изисквания. 

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Според действащото европейско законодателство за миграцията, търсещите убежище в ЕС трябва да отговарят на няколко изисквания, сред които да няма "сигурно място" в тяхната държава, да са преследвани заради раса, вяра или убеждения, националност, политически възгледи или принадлежност към определена обществена група.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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