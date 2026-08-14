НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 14.08.26 - Зеленски разкри кое е най-голямото предизвикателство от началото на войната

Изминаха 53 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че все още има съмнения относно това как точно ще бъде изпълнено обещанието на американския президент Доналд Тръмп да даде лиценз на Украйна за производство на ракети за системата "Пейтриът". "Надявам се да го получим [лиценза]. Ако ни продадат 5% [от ракетния арсенал, който би позволил на Украйна да спира руските ракетни атаки], ще преживеем зимата и ще спасим живота на хората. Ние имаме 1%", каза Зеленски в интервю за CNN, публикувано днес, 13 август. И добави, че все още няма споразумение.

"За мен това е голямо предизвикателство, едно от най-големите от началото на тази война", каза той. Той говори откровено за всекидневните усилия, които прави, за да получи ракети-прехващачи. " С това живея всеки ден: от 1% до 5%. Имам няколко месеца и милиони телефонни обаждания... Опитвам се да разменя нещо за ракети. Правя някои неща, които дори не мога да споделя. Това не означава, че са извън закона. Но не мога да говоря за това." "Занимаваме се с хартийки, но срещу нас не летят хартиени ракети": Зеленски избухна за лиценза за "Пейтриът"