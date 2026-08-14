Историческа операция: Лекари от ВМА трансплантираха едновременно черен дроб и бъбрек (СНИМКИ)

Историческа операция – за първи път в България лекари от ВМА трансплантираха едновременно черен дроб и бъбрек. Изключително рядката интервенция стана възможна благодарение на решението на близките на 20-годишен мъж от Пловдив. Благородният жест даде шанс за пълноценен живот на двама души, които са чакали за трансплантация на сърце и бъбрек.

С вродени тежки заболявания на бъбреците и черния дроб 20-годишен младеж от няколко години е в листата на чакащите за трансплантация. За случая разказа проф. Никола Владов, началник на Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология във ВМА. „Беше в листата на чакащите при децата, нали, и тогава го бяха подготвили за трансплантация в чужбина. Но стана на 18 години, включихме го в нашата листа“, обясни той пред БНТ.

След донорска ситуация в Пловдив младежът получава шанс за едновременна трансплантация на черен дроб и бъбрек. „Това е, бих казал, много рядка трансплантация. Около 1,5% от всички трансплантирани пациенти в света получават такава трансплантация. Той е изследван предварително и се знае, че има добра съвместимост за бъбрека конкретно, иначе за черния дроб кръвната група е достатъчна“, обясни проф. Владов.

„Добре е, че са и двата, тъй като и двата са така увредени, че фактически трансплантирането на единия помага на функциите на другия“, добави проф. Крум Кацаров, началник на Клиника по гастроентерология към ВМА.

Комбинираната трансплантация на черен дроб и бъбрек продължава около 9 часа. „Такава комбинирана трансплантация означава двойно рискове. Успехът ще бъде, когато се възстановят функциите и на двата органа“, каза за БНТ проф. Евелина Одисеева, анестезиолог във ВМА.

„Бъбрекът тръгна още на операционната маса. Днес не е на диализа. Надяваме се тази тенденция на подобрение да продължи“, разказа проф. Илия Салтиров, началник на Клиника по урология, ВМА.

Екип на „Света Екатерина“ транспортира донора от Пловдив и подготвя органите. Така веднага след експлантацията сърцето е трансплантирано на 41-годишен мъж с тежка сърдечна недостатъчност. „Колкото е по-късо времето на исхемия за сърцето, толкова шансът да проработи е по-голям. Във вчерашния случай беше 50 минути от вземането до пускането му да започне да работи. Пациентът сравнително добре прие новия орган. В момента диша самостоятелно“, разказа пред националната телевизия проф. Димитър Петков, директор на УМБАЛ „Света Екатерина“. Друг 22-годишен мъж се възстановява след трансплантация на бъбрек в „Александровска“ болница.