Драма пред 25 000 на "Васил Левски"! ЦСКА оцеля в луд реванш с Макаби и продължава да мечтае в Лига Европа

Българският гранд ЦСКА продължава участието си в Лига Европа! "Армейците" се класираха за плейоф за влизане в основната фаза, след като преодоляха отбора на Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг. След като победи с 3:0 в първия мач, тимът на Христо Янев изпита сериозни затруднения в реванша, но все пак успя да продължи напред с общ резултат 4:3 - загуба с 1:3 в София. Срещата се изигра пред погледа на 25 000 фенове по трибуните на Националния стадион "Васил Левски".

ЦСКА оцеля срещу устремения Макаби Тел Авис

Срещата на "Васил Левски" започна равностойно, но само 7 минути след началото Макаби бе на път да намали изоставането си в общия резултат. Хелио Варела падна в наказателно поле, а съдията Даниел Шлагер отсъди дузпа в полза на гостите. След намесата на ВАР обаче той промени решението си и отмени наказателния удар справедливо. ЦСКА отговори с добра атака малко след това, при която Леандро Годой разтресе страничната греда. В следващия момент футболистите на Макаби се понесоха в предни позиции и в крайна сметка Перец се разписа във вратата на Фьодор Лапоухов за 1:0.

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Последваха две добри възможности пред двете врати, които не завършиха в очертанията. В 33-а минута гредата спаси Лапоухов от втори гол в мрежата му след удар на Варела. Към края на първата част Годой пропусна още една възможност за "армейците". В добавеното време гостите стигнаха до още два опасни удара, които също не намериха целта. Така двата тима се оттеглиха на почивката при минимален аванс в полза на Макаби.

"Армейците" оцеляха през второто полувреме

Наставникът на ЦСКА Христо Янев предприе една смяна на почивката, пускайки Джеймс Ето'о на мястото на Бруно Жордао. "Червените" започнаха по-активно, като пет минути след началото на втората част Йоанис Питас се размина с изравнителния гол. Гостите отговориха с опит на Тайрийз Асанте, с който Лапоухов се справи. Малко след това Годой пропусна още един добър шанс за домакините. Въпреки че бяха по-активни, футболистите на ЦСКА допуснаха втори гол в 61-а минута, дело на Естер Соклер с глава. Натискът на Макаби продължи, като последваха две много опасни ситуации.

Въпреки това, ЦСКА успя да се съвземе и да върне един гол чрез Стефано Сенси. Бившият италиански национал се оказа на отлична позиция, след като пресата в "червено" даде резултат и реализира за радост на 25 000 фенове по трибуните. Само три минути по-късно обаче падна трето попадение във вратата на българския тим. Вратарят на "армейците" Фьодор Лапоухов изпусна топката в собствената си мрежа след безобидно центриране. В крайна сметка, въпреки трудностите, ЦСКА успя да съхрани своя аванс в общия резултат и отпразнува класирането си напред. В плейофа за влизане в груповата фаза на Лига Европа тимът на Христо Янев ще се изправи срещу ОФИ Крит.

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