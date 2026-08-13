Прогноза за времето - 14 август 2026 г. (петък)

Днес по-значителна ще е облачността над Западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 27°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно в планините

Над планините облачността ще е по-значителна. Главно в Рило-Родопската област и Средногорието ще има краткотрайни превалявания с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 12°.

Повече облаци и по морето

Над Черноморието облачността ще бъде разкъсана, около и след обяд по-често значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Източник: НИМХ