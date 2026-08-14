Валентин Илиев разкри тайната на ЦСКА след поредния успех в Европа

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев говори пред медиите след класирането на отбора за плейофите на Лига Европа. "Армейците" продължава участието си във втория по сила европейски турнир, след като отстраниха Макаби Тел Авив. Българският гранд се наложи категорично в първия мач, побеждавайки с 3:0, но трябваше да трепери до самия край в реванша. Срещата в София протече под пълен контрол на израелския тим, който поведе с два гола, но Стефано Сенси запази ЦСКА в двубоя.

Илиев поздрави ЦСКА за успеха над Макаби

Малко след попадението на Сенси стражът на "червените" Фьодор Лапоухов допусна абсурден гол във вратата си, който оформи крайната загуба с 1:3. Въпреки това, рекордните шампиони се пребориха мъжки за мястото си в плейофите на Лига Европа. В решителния двубой за влизане в групите ЦСКА ще се изправи срещу ОФИ Крит. Новият шеф в Борисовата градина Валентин Илиев призна, че успехът е дошъл по труден начин, но все пак поздрави отбора, че е успял да удържи на натиска и да изпълни целта си.

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"Никой не е обещал, че ще ни бъде лесно. Най-важното е, че изпълнихме целта. Трябва да се радваме за това нещо", каза Илиев пред медиите след края на мача на Националния стадион "Васил Левски". "Трябва да бъдем реалисти. Изправихме се срещу един много силен отбор, с много силни индивидуалности особено във фаза атака. Ние имахме своите шансове дори при 0:0, но не ги реализирахме, а след това допуснахме гол. Това е част от играта. Смея да твърдя, че елиминирахме много силен отбор, както сегашният, така и отбора на Карабах. Трябва да си направим изводите и какво в бъдеще да подобрим."

"Не мисля, че сме подходили несериозно към този мач. Отборът ни показа желание. Имаше единоборства, в които чисто индивидуално бяхме надиграни. Изправихме се срещу добър отбор, с добри изпълнители. Те пък не успяха да ни се противопоставят в доста от епизодите, когато ние ги победихме с 3:0 в предходния мач", каза още Илиев, след което разкри по какъв начин работят с играчите: "Доста работим върху менталната подготовка на футболистите. Опитваме се да ги убедим да разберат, че когато играеш за ЦСКА, винаги трябва да си с манталитет на победител."

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