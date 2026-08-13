Щастлив Христо Янев след успеха на ЦСКА: Изкарахме късмет, имаме какво да учим

Наставникът на ЦСКА Христо Янев даде оценката си за представянето на тима в реванша с Макаби Тел Авив. "Армейците" продължава приказката си в Лига Европа, след като елиминираха израелския гранд с общ резултат 4:3. След като в първата среща победиха с 3:0, те изпитаха сериозни трудности в София и загубиха с 1:3. Новото попълнение Стефано Сенси отбеляза гола за ЦСКА, който осигури класиране напред.

Христо Янев поздрави всички в ЦСКА след успеха над Макаби

Янев не скри положителните си емоции от класирането напред, като поздрави всички играчи и фигури на клуба: "Емоциите са положителни. За нас това е голям успех и няма смисъл да го крием! Спомням си къде бяхме преди една година и виждам къде ще бъдем сега. Поздравявам отбора, поздравявам клуба и всички онези, които вярваха в нас до последно, подкрепяха ни и не се отказаха от нас. Поздравявам и собственика на отбора, защото това е нещо, което всички ние имахме като цел - ЦСКА да играе в Европа, колкото и невероятно да звучеше това преди една година."

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Янев призна: Има какво да учим

"Не можахме да направим това, което направихме в първия мач. Там изиграхме много силен мач. Тук отборът на Макаби ни надигра в много отношения. Показа по-добра игра като цяло и ни затрудни в много големи моменти от мача. Това е мач, от който всички ние можем да трупаме опит и да разберем къде сме сгрешили, къде може да се поправим и какво трябва да правим по-добре от тук нататък. Искам да поздравя всички хора, които обичат ЦСКА. Искам да поздравя и моя екип, защото всички ние се трудихме много, за да стигнем до тук, да направим този направим този страхотен мач в Грузия и да продължим напред, което беше основната ни цел", продължи родният наставник. "Благодаря на целия клуб, защото усилията на всички успяха да направят този отбор добър."

"Досега не съм имал възможност да гледам ОФИ Крит. Цялата енергия на мен, на моя щаб, на всички хора в клуба, беше да излезем и да отстраним Макаби. Имахме късмета да отстраним два много сериозни отбора с много опит. Видяхме, че опитът на Макаби днес беше повече от нашия и има какво да учим", каза още Янев и завърши: "Искам първо да се порадваме на това, което направихме. За да постигнем този резултат, се трудихме много, цяла година. Преминали сме през много трудни моменти, заслужаваме тази радост и след това ще подредим плана за сезона, който предстои."

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