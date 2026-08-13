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Два кораба на Абу Даби са атакувани в Ормузкия проток

13 август 2026, 23:47 часа 442 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Два кораба на Абу Даби са атакувани в Ормузкия проток

Националната петролна компания на Абу Даби АДНОK (ADNOC) заяви, че два нейни кораба са атакувани тази вечер, докато преминавали през Ормузкия проток, предадоха държавната новинарска агенция на ОАЕ УАМ и Ройтерс. АДНОК уточни, че няма пострадали и ситуацията е под контрол.

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По-късно Министерството на външните работи осъди “иранската атака срещу кораби на АДНОК в Ормузкия проток”. 

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Ормузкия пролив танкери Ормузки проток война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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