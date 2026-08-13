Два кораба на Абу Даби са атакувани в Ормузкия проток

Националната петролна компания на Абу Даби АДНОK (ADNOC) заяви, че два нейни кораба са атакувани тази вечер, докато преминавали през Ормузкия проток, предадоха държавната новинарска агенция на ОАЕ УАМ и Ройтерс. АДНОК уточни, че няма пострадали и ситуацията е под контрол.

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По-късно Министерството на външните работи осъди “иранската атака срещу кораби на АДНОК в Ормузкия проток”.

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