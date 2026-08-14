Войната в Украйна:

Германия не изключва депортация на украинци във военна възраст

14 август 2026, 0:35 часа 728 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Германия не изключва депортация на украинци във военна възраст

Новопристигналите украински мъже бежанци във военна възраст в Германия трябва да бъдат освободени от военна служба, за да отговарят на условията за временна закрила в страната, докато тези, които пребивават незаконно, могат да бъдат депортирани, предаде Укринформ, позовавайки се на германското федерално Министерство на вътрешните работи и на “Дойче веле”.

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Според информацията украинските мъже на възраст между 23 и 60 г., които избягат от войната на Русия в Укрйна и не са освободени от военна служба, повече няма да могат да получават временна закрила в Германия.  “Това ограничение се прилага за мъже, пристигнали в Германия на или след 31 юли 2026 г. На този ден влезе в сила съответната разпоредба на Съвета на Европа. Съгласно разпоредбата временната закрила се предоставя изключително на лица, чието “задължение за военна служба в Украйна е изпълнено“, се казва в доклада.

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Федералното Министерство на вътрешните работи в Германия подчерта, че украинските мъже трябва да предоставят доказателство, че са напуснали легално Украйна или че са освободени от военна служба.

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В същото време новите правила няма да се прилагат за украинските мъже, които вече са пристигнали в Германия преди 31 юли 2026 г. и вече са получили временна закрила. Тяхната временна закрила, подобно на тази на всички останали украински бежанци в Германия, автоматично ще бъде удължена до март 2028 г. съгласно решението на Съвета на ЕС.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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