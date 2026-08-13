Христо Стоичков оцени шансовете на ЦСКА в Европа след успеха над Макаби

Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков говори след успеха на бившия му отбор на Макаби Тел Авив. "Армейците" преодоляха израелския гранд с общ резултат от 4:3 в третия кръг от предварителната фаза на Лига Европа. След отличен първи мач, завършил с победа 3:0, тимът на Христо Янев успя да съхрани аванса си и да продължи напред след загуба с 1:3 в реванша в София.

Първи думи на Стоичков след класирането на ЦСКА за плейофа на Лига Европа

След последния съдийски сигнал Стоичков застана пред медиите, за да коментира успеха на "армейците". За тях предстои двубой с ОФИ Крит в плейофите за влизане в груповата фаза на втория по сила европейски турнир. Освен това, тимът си гарантира участие в Лигата на конференциите, ако се препъне на последната крачка в Лига Европа. Стоичков призна, че футболистите на ЦСКА не изиграха най-добрия си мач, но все пак подчерта, че са постигнали целта си.

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Ето какво каза Камата след реванша с Макаби:

"Действително двата мача са съвсем различни, но битката е спечелена. Това казах и на Ицо и момчетата, че това са турнирни битки, където трябва да играеш на 100%. В първия мач играха отлично като гости, 3:0, отличен резултат. Важно е, че успяха да устоят", започна Стоичков. "Не беше най-добрият мач, но такива турнирни битки трябва да ги печелиш. И аз да съм, при 3:0 като играеш навънка, можеш да играеш с по-голямо спокойствие, но беше прибързано спокойствие. Следващият мач ще бъде много по-труден от този. Да спечелиш с 3:0 навън не е лесно. Когато трябва да се брани и да има повече тактическа зрялост, има време да стъпят още малко."

"Има уникални футболисти, но им трябва време. Нека да си починат, да си вземат поуки. Предполагам, че Ицо ще си направи изводите с неговия екип. Оттам нататък имат три дни до мача с Враца, където трите точки са задължителни. Важният мач за ЦСКА е следващият с ОФИ", каза още Камата, след което отговори в типичния си стил на въпрос за евроучастието на отбора: "Що до Нова година? А, поне… Може и след Нова."

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