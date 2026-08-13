Кабинетът "Радев":

Христо Стоичков оцени шансовете на ЦСКА в Европа след успеха над Макаби

13 август 2026, 23:57 часа 661 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Христо Стоичков оцени шансовете на ЦСКА в Европа след успеха над Макаби

Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков говори след успеха на бившия му отбор на Макаби Тел Авив. "Армейците" преодоляха израелския гранд с общ резултат от 4:3 в третия кръг от предварителната фаза на Лига Европа. След отличен първи мач, завършил с победа 3:0, тимът на Христо Янев успя да съхрани аванса си и да продължи напред след загуба с 1:3 в реванша в София.

Първи думи на Стоичков след класирането на ЦСКА за плейофа на Лига Европа

След последния съдийски сигнал Стоичков застана пред медиите, за да коментира успеха на "армейците". За тях предстои двубой с ОФИ Крит в плейофите за влизане в груповата фаза на втория по сила европейски турнир. Освен това, тимът си гарантира участие в Лигата на конференциите, ако се препъне на последната крачка в Лига Европа. Стоичков призна, че футболистите на ЦСКА не изиграха най-добрия си мач, но все пак подчерта, че са постигнали целта си.

ОЩЕ: Драма пред 25 000 на "Васил Левски"! ЦСКА оцеля в луд реванш с Макаби и продължава да мечтае в Лига Европа

Христо Стоичков

Ето какво каза Камата след реванша с Макаби:

"Действително двата мача са съвсем различни, но битката е спечелена. Това казах и на Ицо и момчетата, че това са турнирни битки, където трябва да играеш на 100%. В първия мач играха отлично като гости, 3:0, отличен резултат. Важно е, че успяха да устоят", започна Стоичков. "Не беше най-добрият мач, но такива турнирни битки трябва да ги печелиш. И аз да съм, при 3:0 като играеш навънка, можеш да играеш с по-голямо спокойствие, но беше прибързано спокойствие. Следващият мач ще бъде много по-труден от този. Да спечелиш с 3:0 навън не е лесно. Когато трябва да се брани и да има повече тактическа зрялост, има време да стъпят още малко."

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"Има уникални футболисти, но им трябва време. Нека да си починат, да си вземат поуки. Предполагам, че Ицо ще си направи изводите с неговия екип. Оттам нататък имат три дни до мача с Враца, където трите точки са задължителни. Важният мач за ЦСКА е следващият с ОФИ", каза още Камата, след което отговори в типичния си стил на въпрос за евроучастието на отбора: "Що до Нова година? А, поне… Може и след Нова."

ОЩЕ: Щастлив Христо Янев след успеха на ЦСКА: Изкарахме късмет, имаме какво да учим

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лига Европа ЦСКА Христо Стоичков Макаби Тел Авив
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес