Щети по метричната станция на руския газ за Европа през Суджа (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Газовата станция в руския град Суджа, Курска област, която е входна точка за транзита на руски газ през Украйна за Европа, е понесла щети от военните действия. Това посочва Радио Свободна Европа, като публикува сателитени снимки.

От снимките се вижда, че е ударена административна сграда, както и сграда, където трябва да има оборудване за мерене т.е. метрична станция.

Същевременно руският газов монополист "Газпром" не спира да твърди, че прекъсвания в транзита няма. Няма данни и от европейски клиенти на руската компания, получаващи газ, който минава през тази точка, да има спирания. Суджа премина в украински ръце след светкавичната украинска офанзива в Курска област, като днес вече дори руски военно-пропагандни телеграм канали като "Два майора" го признават: Куп ВИДЕА с убити и пленени руснаци: Украйна няма намерение да отстъпва от Курск (ОБЗОР)

⚡️JUST IN: Satellite images show damage at the Sudzha gas metering station



Radio Liberty has published satellite images of the Sudzha gas metering station, through which Russian gas passes to Europe.



As follows from the analysis of the photos by the publication, part of the… pic.twitter.com/HgM6J5jNHR