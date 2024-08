Куп ВИДЕА с убити и пленени руснаци: Украйна няма намерение да отстъпва от Курск (ОБЗОР)

Каква е основната цел на Украйна с операция "Курск"? Анализите в това отношение продължават вече 6 дни, след като Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) осъществиха светкавична операция и навлязоха 20-30 километра навътре на руска територия, в Курска област.

Украинските цели в Курск

Целта е да се разтегли максимално зоната, в която руската армия трябва да отбранява позиции, да се нанасят максимални загуби на руската армия и да се дестабилизира Русия с факта, че режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин не е способен да защити границите на Руската федерация. Това гласи отговорът на анонимен източник от украинската администрация пред AFP.

Един от OSINT анализаторите Емил Кастехелми споделя подобна позиция в профила си в "Х", но с уточнението, че не вярва Русия да изтегли толкова много сили от фронта в Украйна, че да се опита да си върне загубеното в Курска област максимално бързо. Според него, сегашната окупирана от украинците територия не е толкова ценна за Путин, колкото окупираното от руснаците в Украйна. Но Кастехелми предупреждава – войната е явно война и на руска територия, което Кремъл трябва да включва в плановете си в много направления.

По-различно е мнението на председателя на комисията по отбрана на Бундестага Маркус Фабер. "Украинският напредък показва на руснаците, че техният диктатор не контролира нищо. Добра основа за мирни преговори с наследника на Путин и за "преговори с Путин" пред Трибунала в Хага":

Der Vorstoß zeigt der russischen Bevölkerung, dass ihr Diktator nichts im Griff hat und die militärische Führung überfordert ist. Eine gute Grundlage für #Friedensverhandlungen mit #Putin|s Nachfolger. Und Verhandlungen mit Putin vor den Internationalen Strafgerichtshof #IStGH. — Marcus Faber (@MarcusFaber) August 11, 2024

Същевременно The Times публикува материал, в който пише, че режимът на Путин готви мащабен удар по "центрове за вземане на решения" в Украйна. Като прелюдия западното издание обръща внимание на нощта на 10-ти срещу 11-ти август, когато Украйна свали цели 53 дрона "Шахед" от 57 изстреляни от Русия, но не успя да се справи с 4 севернокорейски балистични ракети KN-23, 1 от които удари къща и уби баща и син. Ръководителят на Украинския център за противодействие на дезинформацията Микола Коваленко обаче смята, че това е просто сензационна публикация, а не сценарий, който ще бъде бързо изпълнен.

(КАРТА) Междувременно се появиха сателитни снимки, показващи как руснаците правят нови окопи и укрепени позиции при Курската АЕЦ. Тя се намира до град Курчатов, на около 50-тина километра от сегашната линия на бойните действия (Коренево – Мартиновка (източно от Суджа) – Рилск) т.е. доста далеч. Но руските военно-пропагандни канали също се тревожат, че украинците се укрепват на вече превзетата територия:

Preparing for a possible defense, Russians have started quickly erecting fortifications south of Kurchatov, where the NPP is located. pic.twitter.com/jHwimJeTxL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 11, 2024

As soon as russia sees to front line problems, they dig in.



You can see russian civilian excavator digging new fortification line in Kursk Peoples Republic (currently still occupied by russia).



We can't afford russians have more excavators than Ukraine.



Help me get more… pic.twitter.com/WwCmVNG2Wz — ✙ 🔼Constantine 🔼✙ (@Teoyaomiquu) August 10, 2024

AFU entrenches and occupies positions in two districts of Russia's Kursk region



Russian propagandists are in panic mode.



"The Ukrainian military is building fortifications, shelters, roadblocks, and mined approaches. At the same time, the Ukrainian armed forces continue to… pic.twitter.com/cupzhzqoef — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2024

Продължават да излизат видеокадри, показващи колко неподготвена беше хваната руската армия в Курска област. Нови, а и по-стари видеа сочат както сериозни руски загуби в жива сила (ВИДЕО, 18+ - може да се гледа в "Х" от регистрирани потребители и само ако са логнати, има предупреждение за съдържание с насилие), така и много пленени. В руски телеграм канали, както и в украински, има коментари, че са пленени между 500 и 1000 руски войници – число, което няма как да бъде потвърдено по независим път за момента. Появи се и информация за успешна украинска атака с дронове срещу руска военна колона, съставена от войници на 272 мотострелкови полк, който досега се биеше в Харковска област - с няколко десетки убити и около 100 ранени (ВИДЕА с пленени руски войници, 18+):

New captured Russian servicemen loaded into a van in the Kursk region. pic.twitter.com/AJliwjH3Ub — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 11, 2024

More Russian prisoners were taken, among them Akhmat forces. pic.twitter.com/1nNZu5cJuk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 11, 2024

Records of productive work of one of the Ukrainian brigades in Kursk region of Russia



The boys captured 29 Russian soldiers in the first days of the operation. pic.twitter.com/moFOjNVl3Y — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2024

Същевременно популярният руски военно-пропаганден канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, съобщава за украинска атака на ГКПП Колотиловка. "Очевидно ВСУ не се отказват от плановете си за разтягане на нашите отбранителни формирования, създаване на максимален брой точки на напрежение и опити за пробив на изток, за да отрежат Белгород от север", констатира каналът и предупреждава, че "разрешаването на кризата е още далеч": ВСУ са и в Белгородска област: Прогноза - Русия няма да си върне загубеното година (ОБЗОР – ВИДЕО)

The Ukrainian "Baba Yaga" drone is destroying Russian fortifications in the Kursk region. Russian media is reportedly in a panic, claiming that Ukrainian forces are trying to encircle Kursk, though this is just another instance of Russian hysteria. pic.twitter.com/nTgcJj4DJF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 11, 2024

Отделно, "Рибар" пише, че все още руснаците удържат Мартиновка, но украинските атаки там не спират: "Превземането на населено място ще позволи на ВСУ да ограничат снабдяването на Суджа, а в случай на настъпление в южните предградия, напълно да изолират населеното място". Каналът предупреждава, че освен действията в Белгородска област, вече има струпване на украински сили в посока Брянска област. Оценката на "Рибар" е, че украинците вече са спрели с големия брой активни бойни действия, но нападат Мартиновка и Коренево, докато в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изрично се отбелязва, че руските въоръжени сили още не извършват широкомащабни операции в Курска област:

Russian troops inside Martynovka, which was previously claimed to be retaken. According to Russian sources, ongoing fighting in the settlement is happening with the AFU trying to re-enter again. On the map, we changed the village to a gray zone. pic.twitter.com/Aq3DczCtrm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 11, 2024

⚡️BREAKING: AFU soldiers plant a Ukrainian flag in the village of Guevo, the Kursk region of Russia



Earlier it was reported that the Ukrainians are gradually advancing in the region. pic.twitter.com/5ZrY6obAOS — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2024

Показателно е и как руските пропагандни канали искат да представят нещата – че "полски наемници и нацисти" нападали. Това беше казано първо от чеченския генерал Апти Алаудинов, дясната ръка на чеченския лидер Рамзан Кадиров: Кадировците принудиха руски войник да им се извини и нарекоха руснаците "орки" (ВИДЕО). Но като контрапункт добре се вижда какво вършат руските власти за цивилните руснаци – много малко, след като те се спасяват сами. Кметът на Беловска община Николай Волобуев също прикани чрез личния си канал в Телеграм жителите на общината да се евакуират, защото "обстановката е много напрегната" - там вече имаше украински атаки. Показателно е и, че до момента няма никакви официални данни, споделени от руска институция, за брой убити цивилни в Курска област – със сигурност такива ще има, но няма типични за руската армия събития като например нарочен ракетен обстрел на цивилен обект: Руски удар в Донецка област: Поразен супермаркет и убити цивилни (ВИДЕО и СНИМКИ)

Residents of the Kursk region with a spoon-fed verse and beautiful theatrical piece about the so-called Ukrainian Nazis and Polish mercenaries.



"Everything was destroyed, I sat down with Nastya, we barely left, thanks to my neighbor, he took us through the forest, there are… pic.twitter.com/zCmAmiB7hu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 11, 2024

Russians evacuate themselves from "dangerous places" in Kursk region using motorboats



Earlier Putin stated that people would be helped to evacuate. pic.twitter.com/SqBB7nqeZ7 — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

След само 3 дни на по-малко от 100 руски пехотни атаки дневно (в един от тях бяха 101), вече интензивността на боевете на фронта в Украйна отново расте. За денонощието на 11 август е имало 124 бойни сблъсъка, с 10 повече на дневна база съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб.

Запазва се тенденцията номер едно и номер две като интензивност на боевете да са Покровското и Лиманското направления. В Покровското има 41 отбити руски пехотни атаки, а в Лиманското – 21. Няма обаче никакви по-сериозни данни за по-големи успехи в тези направления – например "Рибар" пише, че руснаците настъпвали в горските пояси при река Волча в Покровското направление, припомнете си какво е значението на реката: Напредък, а какъв е резервът: Смущаващи данни за руската армия (ОБЗОР - ВИДЕО)

В Торецкото направление има само 8 руски пехотни атаки, но и "Рибар", а и украинският телеграм канал Deep State съобщават за малък руски напредък в селата Ню Йорк и Пивнично.

В Краматорското направление не спират руските атаки към Часов Яр – 11 и през изминалото денонощие, но няма значима промяна на позиции. А от Кураховското направление, където е имало само 6 руски пехотни атаки, се появиха нови видеокадри на спряна с огън и гръм руска атака с бронирана техника - и руският пропагандист Семьон Пегов продължава да пише как руснаците "очистват" Красногоровка, което повтаря от почти 2 седмици и явно това е знак, че на руската армия там не ѝ е толкова лесно: