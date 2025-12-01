Десетки студенти участваха в тазгодишното издание на инициативата „Дни на отворените врати“ на Kaufland България

Над 60 студенти от два водещи университета в България – Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) и Нов български университет (НБУ), участваха в тазгодишното издание на инициативата „Дни на отворените врати“ на Kaufland България. В рамките на две последователни събития младежите имаха възможност да се потопят в реалната бизнес среда на компанията и да видят отблизо как работят ключови за организацията звена.

Първото събитие бе посветено на студентите от специалност „Маркетинг“ в НБУ, които разработиха реален бизнес казус, свързан със стартирането на успешна програмата за лоялност - Kaufland Card.

Екипите бяха въведени в света на кампанийния маркетинг и CRM от експертите Никола Христов и Алекс Христов, които им показаха как се планират кампании, как се анализират клиентски данни и как се създава персонализирано клиентско изживяване.

Работата по казуса превърна деня в истинска стратегическа работилница. Четирите екипа представиха своите решения пред експертите от Kaufland, като демонстрираха аналитичност, креативност и отлична подготовка.

„Беше вдъхновяващо да видим как студентите мислят, анализират и предлагат решения по реален казус. Техният подход ясно показа желание да прилагат знанията си на практика,“ сподели Никола Христов, който е експерт „Кампаниен маркетинг“ в Kaufland България и възпитаник на НБУ.

Второто събитие се проведе съместно със студентите от трети и четвърти курс от специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост“ в УНСС. Програмата им даде поглед „отвътре“ към процесите по проектиране, модернизиране и управление на търговски площи.

Виолина Хаджипопова, старши експерт „Нови проекти и модернизации“ и Петър Пекалиев, ръководител направление „Отдаване под наем“ разказаха за предизвикателствата и динамиката в тяхната работа - от планирането на реновации до управлението на партньорствата с търговци. Студентите видяха как една идея преминава през етапите на оценка, проектиране и реализация, за да се превърне в част от търговската среда на Kaufland.

Kaufland България представи на студентите възможностите за професионално развитие в компанията, като насочи вниманието към уменията, които активно се търсият у младите таланти. Ивета Георгиева, старши cпeциaлиcт „Паpтньopcтвa c yнивepcитeти“ към oтдeл „Чoвeшки pecypcи“ сподели, че: „Инициативи като тази помагат на студентите плавно да преминат от теорията към реалните бизнес процеси в голяма международна компания, като им дават възможност да приложат знанията си на практика.,“

Участниците и в двете събития получиха сертификати и признание за своите усилия и идеи, като най-добрите разработки бяха отличени с награди. Подобни инициативи служат като ефективен мост между академичната подготовка и практическите бизнес умения. Kaufland България продължава да изгражда и развива устойчиви партньорства с университетите в страната, като предоставя на студентите възможности за учене, развитие и професионално ориентиране в реална среда.