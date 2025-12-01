И Франция като нас, но както си трябва: Протести, стачки и блокади срещу бюджета

България не е единствената държава, в която гражданското общество и бизнесът са скандализирани от бюджета за догодина и излизат на протести. Франция е във същата ситуация. Страната се готви за обща стачка утре, свикана по призив на синдикатите Единна синдикална федерация, Обща конфедерация на труда и Солидарните.

Недоволството на французите е срещу проектобюджета за 2026 г., който се обсъжда в парламента до средата на месеца.

Според синдикатите разчетите му са неблагоприятни за служителите в обществените институции и компании, пише "Фигаро".

Обща стачка, редица сектори спират работа

Мобилизацията на общонационално ниво започва още днес. Протестните действия ще обхванат парижката транспортна мрежа от 18:00 ч. и ще продължат до 7:00 ч сутринта на 3 декември. Очаква се да има ограничения по някои метролинии, автобусни и трамвайни линии.

Източник: Getty Images

Утре пък в националните железници може да има закъснения и анулация на влакове.

В стачката участват и два малки синдиката в авиокомпанията "Еър Франс", които ще изразят своето недоволството от съкращаването на работни места.

На много места ще стачкуват и преподавателите. Те са недоволни от планираните съкращения на над 4000 работни места в сферата на образованието.

Заради стачката няма да работят някои административни услуги като например издаването на документи, предаде БТА.

Здравеопазването също ще бъде сериозно засегнато от стачните действия, като може да се стигне до отмяна на планирани прегледи.

За утре са насрочени и много протести и митинги в редица големи френски градове.