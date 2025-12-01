Войната в Украйна:

Заради огнената трагедия в Хонконг: 13 арестувани

01 декември 2025, 11:19 часа 185 прочитания 0 коментара
Заради огнената трагедия в Хонконг: 13 арестувани

Полицията в Хонконг съобщи, че е арестувала общо 13 души за непредумишлено убийство във връзка с пожара, който избухна в жилищен комплекс миналата седмица и отне живота на най-малко 146 души.

Чан Тунг, директор по престъпността и сигурността на полицията в Хонконг, заяви, че “незабавно са започнали цялостно разследване по линията на непредумишлено убийство“, което е довело до ареста на “общо 13 души, включително 12 мъже и една жена“.

Арестуваните са на възраст между 40 и 77 години, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Още: Броят на жертвите на пожара в Хонконг продължава да расте

Официални представители обявиха също, че част от външните мрежи, използвани за скелето в жилищния комплекс, не отговарят на стандартите за пожароустойчивост.

“Пробите, взети от седем места на високите, средните и ниските етажи в четири сгради, не отговарят на стандартите за пожароустойчивост“, посочи пред репортери главният секретар на града Ерик Чан.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Хонконг скърби за жертвите на пожара, починалите вече надхвърлят стотици

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Хонконг жертви арестувани пожар
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес