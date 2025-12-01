Заради огнената трагедия в Хонконг: 13 арестувани

Полицията в Хонконг съобщи, че е арестувала общо 13 души за непредумишлено убийство във връзка с пожара, който избухна в жилищен комплекс миналата седмица и отне живота на най-малко 146 души.

Чан Тунг, директор по престъпността и сигурността на полицията в Хонконг, заяви, че “незабавно са започнали цялостно разследване по линията на непредумишлено убийство“, което е довело до ареста на “общо 13 души, включително 12 мъже и една жена“.

Арестуваните са на възраст между 40 и 77 години, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Официални представители обявиха също, че част от външните мрежи, използвани за скелето в жилищния комплекс, не отговарят на стандартите за пожароустойчивост.

“Пробите, взети от седем места на високите, средните и ниските етажи в четири сгради, не отговарят на стандартите за пожароустойчивост“, посочи пред репортери главният секретар на града Ерик Чан.

