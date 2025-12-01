Листовки да мрат геройски: А защо не искат генералите да умрат - руски войник за нов "стимул" да се бият в Украйна (ВИДЕО)

"Да умреш не е грях, а подвиг" - такава листовка от генерал-майор Игор Томшин е раздавана на руски войници, за да вдигне бойния им дух. Томшин е командир на Първа гвардейска танкова армия, която се бие в Купянското направление и в момента се мъчи да обедини фронта между Купянск и Вовчанск. Листовката е заснета и има коментар от войник, биещ се в армията на Путин в Украйна.
"Те защо не искат да умрат", гласи основното послание на коментиращия, който иронизира, че "положителното" е, че си има цял куп листовки. Защо това е хубаво - има с какво да запалят цигарите си и какво да горят, за да се топлят:
“Dying is not a sin, but a feat!” — Russian soldiers have received “motivational postcards” from the command of the 22nd Army Corps. “Comrade, do not fear death. Remember — you are fighting for a great cause!” the postcard declares. pic.twitter.com/ZWoMzpbrIJ— WarTranslated (@wartranslated) November 30, 2025
Извън тази пропагандна гавра, има и физически - пореден пример как биват третирани руски войници, ако нарушат с нещо заповеди или дисциплина така, както си я представя командирът им: ВИДЕО, 18+!
