Служителите на Филмотеката реагираха: Смяната на директора е нелегитимна и рискова

Екипът на Българската национална филмотека (БНФ) излезе с остро отворено писмо до министъра на културата, Комисията по културата и медиите в Народното събрание и медиите, в което заявява категорично несъгласие с освобождаването на директора на институцията Антония Ковачева без проведен конкурс и в условията на правителство в оставка. По-рано днес (7 януари) Actualno.com първи съобщи за уволнението.

Реакция

В писмото служителите на Филмотеката определят действията на ръководството на Министерството на културата като "неуместни, рискови и лишени от морална и управленска логика". Те подчертават, че в момента министерството функционира в оставка и няма нито политическа, нито морална легитимност да извършва дългосрочни кадрови промени в културни институции с национално значение

Авторите на писмото припомнят, че Антония Ковачева заема поста с договор "до провеждане на конкурс", какъвто не е обявен близо година, въпреки законовите изисквания. Те изтъкват, че през този период тя е доказала професионалните си качества както като експерт в областта на филмовото и архивното дело, така и като администратор, като посочват конкретни резултати: значително подобрена инфраструктура, ускорена дигитализация на културното наследство и утроени приходи от дейността на филмотечното кино "Одеон".

Служителите обръщат внимание, че аргументът за навършена пенсионна възраст е формален, тъй като Ковачева е придобила право на пенсия преди повече от пет години, без това да е било пречка за назначаването ѝ досега. Според тях използването му в настоящия момент създава впечатление за предлог за отстраняване на утвърден професионалист.

В писмото се изразява и сериозна тревога от информацията, че на мястото на Ковачева може да бъде назначено лице без опит във филмовото или архивното дело. Според екипа на БНФ подобно решение би било изключително рисково за институция със специфична експертиза и би довело до напрежение в колектива.

Отвореното писмо предупреждава и за реална заплаха за текущите проекти на Филмотеката, включително тези по Плана за възстановяване и устойчивост. Според служителите внезапната смяна на ръководството може да застраши приемствеността, ежедневната работа и навременното изпълнение на европейските проекти в критичен момент.

В заключение екипът на Българската национална филмотека настоява Министерството на културата да отмени заповедта за освобождаване на директора и Антония Ковачева да остане на поста си до провеждането на легитимен конкурс, съгласно Закона за закрила и развитие на културата. В писмото се заявява готовност позицията и професионалното достойнство на институцията да бъдат защитени "с всички позволени от закона средства".