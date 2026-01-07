Промени, забрани и обещания: Какво очаква животните през 2026 г.

Ако политическите обещания могат да се възприемат като новогодишни решения, 2026 може да се окаже още по-добра година за животните, отколкото беше 2025 г.

2025 г. завърши с признание от Франсиско Васкес Нейра, президент на международната организация за защита на животните "AnimaNaturalis" със седалище в Барселона, Испания, че "защитата на животните престана да бъде маргинален или второстепенен въпрос и се превърна в основен стълб на публичната политика в множество страни."

Снимка: iStock

Нейра, въпреки че може би е твърде оптимистичен, посочи някои от постиженията:

Още: От насекоми с "челюсти" до пернати динозаври: Над 70 нови вида, открити през 2025

Конституционната реформа в Мексико, включваща забрана за показване на морски бозайници и използване на диви животни в циркове;

Забрана на коридата в Колумбия;

Пълното прилагане на Закона за благосъстоянието на животните в Испания.

За първи път Европейският парламент официално призова Европейската комисия да включи благосъстоянието на рибите и други водни животни в Общата политика по рибарство, а също така се отчита напредък към пълна забрана на ферми за кожи в Европа.

Снимка: iStock

Президентът на "Animal Wellness Action" и "Center for a Humane Economy" Уейн Пасел съобщи, че "Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) спират използването на примати", а секретарят на Министерството на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши сигнализира "забрана за внос на примати (включително уловени в дивата природа) за лабораторни цели", както и постепенно закриване на Националните изследователски центрове за примати. Националните здравни институти ще създадат нов център за алтернативни методи.

Още: Най-смешните и очарователни кадри от дивия свят за 2025 година (СНИМКИ)

Пасел обаче изрази тревога за предложения законопроект "Save Our Bacon Act" (HR 4673) в Камарата на представителите на САЩ, "който би анулирал щатските закони за благосъстояние на животните" и реформи като калифорнийската Proposition 12. Той би премахнал ролята на щатите в аграрната политика, би отменил гласовете на милиони американци и би наказал фермерите, инвестирали в хуманни системи.

Животните в Европа

В Обединеното кралство правителството съобщи, че "клетките за кокошки ще останат в миналото" и планира пакет нови закони за благосъстоянието на животните. Но въпросът е дали това няма да остане само на думи.

Снимка: iStock

Конвенционалните батерийни клетки за кокошки бяха забранени през 2012 г., но това доведе до използване на т.нар. колониални клетки (по-големи клетки за много кокошки с ограничено пространство). Новият план включва консултация за постепенно премахване и на тези клетки, но засега изглежда само като обсъждане, отколкото за реално прилагащи се конкретни действия.

Още: Стряскащо: Иззети са рекорден брой живи диви животни, както и месо от жирафи, зебри и антилопи

Правителството също обяви, че ще обсъди забрана на "шокови нашийници, кучешки капани и хуманни изисквания за фермерски риби" — но отново това се споменава само като част от консултациите.

В Италия две организации — "Humane World for Animals" (бивша "Humane Society International") и "Fondazione Cave Canem" — изтъкнаха поправка към бюджета за 2026 г., внесена от сенатор Анна Билоти, която предвижда "1 милион евро годишно" за грижа за иззети животни, използвани в боеве, и рехабилитация на животни с поведенчески проблеми (например питбули).

Снимка: iStock

Допълнително 1 милион евро ще отиде за "обучение на специализирани служители" по борба с боевете и свързаната с тях незаконна дейност.

Индия

Още: За опазването на природата: Наблюдението на дивите животни от Космоса ще бъде възобновено

Докато Великобритания и Италия обсъждат закони и обещания, парламентът в Индия (Лок Сабха) вече повече от 15 години обмисля увеличаване на глобите за жестокост към животните — от 50 рупии ( приблизително 55 цента) до 75 000 рупии (приблизително 833 долара), плюс възможен затвор — без реални промени да са влезли в сила след повече от десетилетие, пишат от "Animals 24-7".