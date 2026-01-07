Бабинден 2026: Традиции и обичаи на празника

Бабинден е народен празник с езически корени, който се свързва със специфични обреди и ритуали. По нов стил се отбелязва се на 8 януари всяка година. По стар стил датата е 21 януари - деня на родилната помощ, всички акушери и гинеколози.

Традици и обичаи на Бабинден

В миналото този празник е бил посветен на "бабите", които са изпълнявали ролята на акушерка при раждането на бебета. Но към днешна дата това е празникът на всички баби и събиранията на него са с развлекателен характер. Въпреки че празникът датира от езическите времена, той е бил на особена почит в годините на Възрождението.

Честит Бабинден – ето какво празнуваме на този празник

Един от основните обичаи на Бабинден е свързан с обредното поливане на бабата. За целта майките с деца от 1 до 3 години я посещават у дома, но преди това отиват на чешмата преди изгрев слънце, за да налеят вода. Заедно с менчето с водата, сапун и нов пешкир, майките отиват в дома на бабата-акушерка. Според народния обичай бабата трябва да измие ръцете си с водата и сапуна до плодно дръвче в двора, за да е плодородна годината и да се раждат много бебета. След това майката слага пешкира на рамото на бабата, а тя подслушава ръцете си в полата на майката, за да роди лесно следващото си дете. Бабата връзва на китката на детето усукан червен и бял конец заедно със сребърна монета, след което измива лицето му. Вярва се, че на този ден, водата, с която бабата-акушерка мие лицето на детето, е лечебна.

Какво най-често се подарява на Бабинден?

Традицията повелява младите майки да занесат в дома на бабата питка с мед, ракия и пълнена кокошка. Именно с трапезата са свързани останалите обичаи на Бабинден.

Трапезата за Бабинден – какво се слага на масата

Според традицията всички невести се събират на празничен обяд в дома на бабата-акушерка. На събирането присъстават единствено жени, като изключение прави гайдарят. Невестите носят храна и дарове за бабата, а тя ги дарява с китка здравец, завързана с бял и червен конец, за да са здрави децата им през цялата година.

На Бабинден бабата приготвя богата трапеза - питка, лучник, баница, бюрек, сладки, курабии, бухти. Задължително на трапезата се слага и мед, за да е сладък животът не само на невестите и децата, но и на бабата. Някога млечната баница е била сред задължителните ястия на трапезата.

Сармите с месо и свинското с праз също са задължителни за трапезата. Пълнена кокошка и каварма също са част от ястията на празничната трапеза.

8 януари: Какъв народен и църковен празник отбелязваме на този ден