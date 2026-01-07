"Спартан" прехвърли успешно медици от София до Варна за трансплантация в Силистра

Дежурен екипаж на самолет C-27J „Spartan“ ("Спартан") от 16-а авиационна база – Враждебна от състава на Военновъздушните сили (ВВС) осигури днес, 7 януари, въздушен транспорт от София до Варна и обратно на медицински екипи от Военномедицинска академия и УМБАЛ „Александровска“ при създадена донорска ситуация за органна трансплантация в МБАЛ - Силистра. Самолетът излетя в 06:34 часа за летище Варна и в 16:56 ч. се завърна обратно в София, съобщиха от Министерството на отбраната.

Успешно изпълнена задача

Задачата за осигуряване на въздушен транспорт за медиците беше изпълнена успешно.

Командир на екипажа беше майор Дарина Христозова, помощник-командир майор Николай Георгиев и борден инженер капитан Огнян Лидански.

Снимка: Министерство на отбраната

Припомняме, че на 18 декември дежурен екипаж на самолет C-27J “Spartan“ от състава на 16-а авиационна база - Враждебна осигури въздушен транспорт от София до Варна и обратно на медицински екипи от УМБАЛ “Александровска“ - също при създадена донорска ситуация за органна трансплантация.

През октомври "Спартан" транспортира по спешност 13-годишно дете от България до Германия, по-конкретно от летище „Васил Левски“ – София до летище Кьолн-Бон в Германия. Тогава бе прехвърлен и екип лекари от Университетска многопрофилна болница „Пирогов“.

