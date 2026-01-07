Любопитно:

2025 г. - най-горещата в историята на Норвегия

Норвегия отбеляза най-горещата година в историята си през 2025 г., след силна лятна жега и необичайно мека зима, която започна късно през годината, съобщи Норвежкият метеорологичен институт. В още един знак за климатичните промени, предизвикани от човешката дейност, на 22 декември температурата в Лонгиърбиен, главния град на архипелага Свалбард в Арктика, достигна 4 °C – по-топло от Севиля и Анкара, където на същия ден бяха регистрирани температури съответно от 3 и 1 °C. “Всъщност това е рекордна година“, заяви Ханс Олав Хиген, климатолог в Норвежкия метеорологичен институт. “Много места в Норвегия имаха рекордно горещо лято с силна гореща вълна през юли“, каза той, цитиран от АФП и БГНЕС.

“Това, разбира се, се отразява на цялостния доклад, а преди Коледа видяхме и доста топло късно есен (и) начало на зимата“, добави експертът.

Температури по-високи от обичайните

Според института, националните температури в Норвегия бяха с 1,5 °C по-високи от обичайните за миналата година в сравнение със средните за периода 1991-2020 г. и с 2,8 °C над средните за прединдустриалната ера (1871-1900 г.).

“Очакваме температурите, които видяхме тази година (2025 г.), да станат по-чести в бъдеще“, посочи Амали Скалеваг, друг изследовател от института.

Голяма част от Северна Европа преживя необичайна вълна от горещини през юли, до такава степен, че службите за спешна помощ в югоизточна Финландия бяха претоварени, а финландските общини превърнаха ледените си пързалки в прохладни убежища за обществеността.

Миналия месец голяма част от Норвегия празнува Коледа без сняг, включително столицата Осло на юг и Тронхайм по-на север, където жителите казаха, че температурата е достигнала необичайно меките 6 °C за празника.

От другата страна на Северно море, Великобритания също отбеляза най-горещата си година през 2025 г., според Метеорологичната служба.

