Къде отидоха 111 милиарда? Берлин без отговор за военните разходи

Самият мащаб на числата е труден за възприемане: само за четири години са подписани 47 000 договора за обществени поръчки на обща стойност 111 милиарда евро. Това се равнява приблизително на 30 договора дневно. Откакто канцлерът на Германия Олаф Шолц от Социалдемократическата партия обяви „смяна на ерата“ на 27 февруари 2022 г. в отговор на рязката ескалация на конфликта в Украйна, германското правителство стартира безпрецедентна програма за превъоръжаване.

На въпрос на Ostdeutsche Allgemeine Zeitung (OAZ) каква част от поръчаното оборудване е действително доставено на войските и готово за употреба обаче германското федерално министерство на отбраната запазва мълчание, пише Berliner Zeitung.

Един въпрос – два уклончиви отговора

На правителствена пресконференция на 27 април 2026 г. OAZ попита говорителя на Министерството на отбраната Натали Дженинг колко от закупените от 2022 г. насам оръжия и оборудване са доставени на Бундесвера в изправно състояние. Отговорът беше разочароващ: тя не успя да предостави конкретен списък. Още: Конфликтът Москва-НАТО: Учения със стрелба на 70 км от Русия, Германия впряга частния сектор за бъдеща война

Вместо това посочи, че министерството съобщава за пристигането на оръжия и насочи към специализираните си уебсайтове.

Подобен отговор министерството дава и на парламентарен въпрос на Дитмар Барч, зададен няколко дни по-рано. Обяснението е, че „автоматизирана и централизирана оценка на всички проекти за обществени поръчки е невъзможна“.

Според ведомството това би изисквало обработка на „няколко хиляди страници“ на ръка, което би довело до „непредвидени разходи за персонал“ и потенциално забавяне на проекти, свързани с отбраната. Още: Германия към Тръмп за изтеглянето на американските военни: От ваш интерес е да са тук

Противоречия в аргументацията

По-внимателният поглед върху отговорите от ведомството на министър Борис Писториус разкрива сериозни несъответствия. На въпрос как е възможно при разходи от стотици милиарди министерството да не разполага с пълна информация, Дженингс отхвърли подобно тълкуване.

По думите ѝ ведомството знае дали договорите се изпълняват и какво се доставя на армията. Договорите, подчерта тя, „със сигурност не изчезват във въздуха“.

В същото време тя заяви, че поддържането на централизирани таблици „от бюрократична гледна точка в някои случаи би било напълно безсмислено“. Още: Тръмп "наказва" Берлин заради Иран: Хиляди американски войници напускат Германия

Това създава очевидно противоречие: или Министерството на отбраната разполага с надеждни данни, или такива централизирани данни липсват – което поставя въпроса как се проследява общият обем от 111 милиарда евро.

Когато журналистът на свободна практика Ханс Йесен попита защо обществените поръчки и мониторингът без адекватно проследяване са „просто немислими“, Дженингс се позова на кратките срокове в парламентарните процедури и отбеляза: „Просто няма електронна таблица в Excel за всяка обществена поръчка, където да можете да щракнете с един бутон.“

Тя не пое ангажимент да предостави данните на по-късен етап.

Финансов мащаб на превъоръжаването

Още: Не ни трябват съветите на Тръмп, да си оправи първо бъркотията: Вицеканцлерът на Германия

За да се оцени значението на проблема, трябва да се погледнат сумите. През 2022 г. канцлерът Шолц обяви специален фонд за Бундесвера от 100 милиарда евро, финансиран чрез заеми.

Паралелно с това редовният бюджет за отбрана също расте. За 2026 г. са предвидени 82,7 милиарда евро бюджетни средства и още 25,5 милиарда евро от специалния фонд – общо над 108 милиарда евро за една година.

Същевременно Бундестагът и обществото получават информация основно за т.нар. „поръчки над 25 милиона евро“, които изискват парламентарно одобрение. Още: След броженията във Великобритания Германия се отказа да внедрява софтуера на американския Palantir

По-голямата част от договорите под този праг остават до голяма степен извън публичния фокус. Дженингс косвено потвърди това: „Има много други договори, които попадат под този праг и следователно не преминават през парламента.“

Какво означава „доставено в двора“

Допълнително объркване внася и използваният термин, че оборудването е „доставено в двора“ – тоест физически пристигнало в поделението или склада.

Но между доставката и реалната оперативна готовност често има значителен период – необходим за обучение, логистика и осигуряване на боеприпаси. Още: Очаква се рекорд: Все повече и повече германци отказват да служат в армията

Именно това беше същността на въпроса: не дали оръжията са доставени, а дали са реално годни за използване.

Говорителят посочи Федералната служба за снабдяване, информационни технологии и използване на въоръжените сили (BAAINBw) като институция, която може да разполага с частична информация.

Остава неясно обаче дали тези данни правят разграничение между доставка и оперативна готовност.

Политическа реакция

Дитмар Барч от Левицата реагира остро на отговорите на министерството. Според него ведомството „дори не може точно да посочи колко проекта са завършени и реално въведени в експлоатация в Бундесвера“.

Той определи ситуацията като „тревожен знак“, който показва липса на ефективен контрол и прозрачност. Още: Украйна се превърна в рай за германските военни фирми

Според Барч съществува риск милиарди публични средства да бъдат изразходвани за забавени или неизползваеми проекти.

Критиката засяга чувствителна тема в германската отбранителна политика. В условия на засилени заплахи инвестициите растат бързо, но именно тогава необходимостта от прозрачност става още по-ключова – включително за запазване на общественото доверие.

Заключение: структурен проблем с прозрачността

Информационната политика на германското Министерство на отбраната повдига сериозни въпроси. Ако за четири години са сключени 47 000 договора за 111 милиарда евро, но липсва ясна картина какво е реално доставено и въведено в експлоатация, възниква сериозно разминаване между политическите обещания и реалния контрол.

На пресконференция говорителят на министерството не потвърди наличието на пълни данни и не гарантира тяхното предоставяне.

Това трудно се съчетава с принципа за прозрачност.

Предстои да стане ясно дали министерството ще отговори на нарастващия натиск от парламента и медиите, или най-голямата програма за превъоръжаване в съвременната германска история ще продължи да се развива при ограничена публичност.

Автор: Флориан Варвег за Berliner Zeitung

Превод: Ганчо Каменарски