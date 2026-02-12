"Зловещо забавна сатирa на висшето общество" събира звезден актьорски състав

Четирима от най-коментираните актьори в момента се събират за британска тъмна комедия, описвана като "зловещо забавна сатира на висшето общество" и очаквана да бъде един от най-обсъжданите проекти на Европейския филмов пазар (EFM) в Берлин. Номинираната два пъти за "Оскар" Кийра Найтли, носителката на "Оскар" Алисия Викандер, номинираният за BAFTA Джейми Дорнан и и звездата, която бързо придоби популярност Ерин Келиман (известна от "Solo: A Star Wars Story", "28 Years Later") ще участват в "The Worst". Проектът отбелязва дебюта на Саймън Уудс като режисьор на пълнометражен филм.

Филмът осмива "привилегии, власт и показна моралност, превръщайки елегантното бягство на двойки в хореографирано, комично катастрофално преживяване, което няма да се забрави." Историята се фокусира върху светската дама Емили Фишър (Викандер) и съпруга ѝ Макс, които канят своите също толкова заможни приятели в новото си шато във Франция за вечерта. Сред гостите са хора, които не могат да се понасят: Холи (Найтли), консултант по многообразие, която постоянно влиза в конфликти с всички, докато не получи мигрена, и Дани (Дорнан) – остроумен агент на таланти, който постоянно споменава списъка си с клиенти. С напредването на вечерта и разкриването на тъмни тайни, сервитьорката Нийм (Келиман) се оказва в центъра на хаоса.

Филмът ще бъде представен тази седмица на Европейския филмов пазар в Берлин, където Protagonist Pictures и Logical Pictures International (LPI) ще стартират продажбите по целия свят.

Неочаквани сцени

"Искам публиката да се забавлява, гледайки "The Worst" – да бъде привлечена от тези ярки, преувеличени комични персонажи, техните объркани и неудобни взаимоотношения и цялата тази неудобна динамика. Искам да предизвикам публиката да хареса тези хора, да ги доведа почти до съгласие с тях и по този начин да държа сатирично огледало пред времето, в което живеем", споделя режисьорът Саймън Уудс, цитиран от ""Variety". "Създаваме филм, пълен с обрати, и няма по-добър състав от този, който да предаде всяка неочаквана сцена."

"The Worst" е дебютен пълнометражен филм на британския актьор и драматург Саймън Уудс, който е и сценарист и режисьор. Продукцията се осъществява от Анди Бърг и Джон Сакс за Eclipse Films, заедно с носителя на BAFTA Джош Хайъмс за Promise Pictures. Изпълнителни продуценти са Фредерик Фиоре, Райън Уикърс и Андре Камаровски за Logical Pictures Group, Дейв Бишоп, Джеймс Пъг и Джордж Хамилтън за Protagonist Pictures и Чарлз Лоу за Eclipse. Logical Pictures Group финансира филма и осъществява международните продажби чрез новото си подразделение LPI, а UTA Independent Film Group представлява вътрешните права.

