За трети път спират предложението за преименуване на площад "Св. Александър Невски"

Общински съветници от БСП, ГЕРБ и "Възраждане" за трети път, без сериозни аргументи, са отстранили предложението за преименуване на площад "Св. Александър Невски" на "Св. Иван Рилски". Това съобщиха от "Синя София" преди днесшното заседанието на Столичния общински съвет (СОС). Според общинските съветници Иван Сотиров и Вили Лилков това представлява "арогантно погазване" на Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на установените принципи и традиции в работата на СОС.

От "Синя София" заявиха, че според тях действието е в разрез с националния интерес и представлява отказ от дебат по същество, тъй като по думите на Лилков няма аргументи най-представителното място в столицата да носи името на "чужд светец", вместо на светец, определян като небесен закрилник на българския народ.

Сотиров и Лилков твърдят още, че мотивът за отхвърлянето е свързан със стремеж да се запазят наименования, които според тях демонстрират близост към Русия. Те изразиха мнение, че решението е част от договорености между политически сили в СОС, свързани с поддържането на мнозинство в съвета.