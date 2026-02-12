Полша и Италия отказаха на Тръмп за Съвета за мир

Полша и Италия отказват да се присъединят към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, съобщи "Ройтерс".

Тръмп заяви желание Съветът за мир, първоначално замислен с цел да затвърди примирието в Ивицата Газа, да играе по-широка роля в разрешаването на глобални конфликти, което според някои страни означава, че той може да се превърне в алтернатива на ООН.

Много страни отказаха да се присъединят и заради поканата, която получиха Русия и Беларус.

"Съмнения относно формата на Съвета"

"Като се имат предвид някои съмнения на национално ниво относно формата на Съвета, при тези обстоятелства Полша няма да се присъедини към работата на му, но ще го анализираме", заяви премиерът Доналд Туск на правителствено заседание.

"Нашите отношения със САЩ са били и ще останат наш приоритет, така че ако обстоятелствата се променят, което да позволи присъединяване към работата на Съвета, ние не изключваме никакъв сценарий", допълни той.

Туск трябва да се срещне с президента Карол Навроцки на заседание на Съвета за национална сигурност, в чийто дневен ред беше включена и темата за Съвета за мир.

"Непреодолима конституционна пречка"

В същото време външният министър на Италия Антонио Таяни също потвърди, че страната му няма да се присъедини към инициативата.

"Не можем да се присъединим към Съвета за мир, защото има непреодолима конституционна пречка", заяви той пред телевизия "Скай Ти Джи 24".

"Въпреки това, ако се наложи да работим по усилията за възстановяване, целящи гарантиране мира в Близкия изток, сме готови да го направим", каза Таяни, цитиран от БНР.

Според италианската конституция страната може да се присъедини към международни организации само при равни условия с другите държави - нещо, което според Рим не е изпълнено с настоящия устав на Съвета, който дава на Тръмп широки изпълнителни правомощия над финансирането, опраделянето на членовете и взимането на крайните решения.

Италианският премиер Джорджа Мелони, която е близка с Тръмп, заяви миналия месец, че го е помолила да промени условията на устава на Съвета за мир, за да може Италия да се присъедини.

Засега единствените европейски страни, които са се присъединили към инициативата, са България и Унгария.