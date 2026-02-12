Без сламени хора: Гюров няма да консултира министрите с Йотова

Номинираният за служебен премиер Андрей Гюров обяви пред медиите в президентството, че няма да консултира министрите с президента Илияна Йотова и че те ще бъдат само негова отговорност. "В този кабинет не трябва да има хора на конци, не трябва да има сламени фигури и заплюти територии", подчерта Гюров и напомни, че срещу това е протестирал площадът в края на миналата година.

Той бе попитан и за връзките си с "Продължаваме промяната", като отбеляза, че не е член на партията, но по-важно е, че не е зависим от нито една от политическите партии.

Вътрешният министър в служебния кабинет

Попитан дали Бойко Рашков е възможна кандидатура за вътрешен министър, Гюров отговори: "Не обсъждам имена в момента. Както казах, ще проведа разговорите и ще ви съобщя имената".

Гюров коментира и фигурата на вътрешния министър в служебния му кабинет. Той има ясно условие за неговата личност. "Това трябва да е човек, който има репутация, който от ден първи може да влезе в министерството. Списъкът не е много голям", смята Гюров. Според него трябва да е човек от системата, но ще разгледат всички възможни опции.

Кой друг министър му е важен?

За Гюров е важен и бъдещият служебен министър на правосъдието. "Имаме един човек, който е узурпирал офиса на главния прокурор и министърът на правосъдието трябва да предприеме мерки в тази посока", добави той.

Бюджетът на държавата

"Основната задача за нас в момента е да осигурим едни честни избори така че българските граждани да видят смисъла да гласуват. Относно бюджета в момента имаме удължителен бюджет. Със сигурност ще трябва да направим още един удължителен бюджет, защото датата на изборите беше изместена", коментира Гюров.

Той е на мнение обаче, че едно ново мнозинство трябва да дойде със собствената визия как да изглеждат финансите на държавата.