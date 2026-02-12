Любопитно:

Без сламени хора: Гюров няма да консултира министрите с Йотова

12 февруари 2026, 11:06 часа 360 прочитания 0 коментара
Без сламени хора: Гюров няма да консултира министрите с Йотова

Номинираният за служебен премиер Андрей Гюров обяви пред медиите в президентството, че няма да консултира министрите с президента Илияна Йотова и че те ще бъдат само негова отговорност. "В този кабинет не трябва да има хора на конци, не трябва да има сламени фигури и заплюти територии", подчерта Гюров и напомни, че срещу това е протестирал площадът в края на миналата година. 

Той бе попитан и за връзките си с "Продължаваме промяната", като отбеляза, че не е член на партията, но по-важно е, че не е зависим от нито една от политическите партии.

Вътрешният министър в служебния кабинет

Попитан дали Бойко Рашков е възможна кандидатура за вътрешен министър, Гюров отговори: "Не обсъждам имена в момента. Както казах, ще проведа разговорите и ще ви съобщя имената". 

Гюров коментира и фигурата на вътрешния министър в служебния му кабинет. Той има ясно условие за неговата личност. "Това трябва да е човек, който има репутация, който от ден първи може да влезе в министерството. Списъкът не е много голям", смята Гюров. Според него трябва да е човек от системата, но ще разгледат всички възможни опции.

Кой друг министър му е важен?

За Гюров е важен и бъдещият служебен министър на правосъдието. "Имаме един човек, който е узурпирал офиса на главния прокурор и министърът на правосъдието трябва да предприеме мерки в тази посока", добави той. 

Бюджетът на държавата

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Основната задача за нас в момента е да осигурим едни честни избори така че българските граждани да видят смисъла да гласуват. Относно бюджета в момента имаме удължителен бюджет. Със сигурност ще трябва да направим още един удължителен бюджет, защото датата на изборите беше изместена", коментира Гюров. 
Той е на мнение обаче, че едно ново мнозинство трябва да дойде със собствената визия как да изглеждат финансите на държавата. ОЩЕ: "Никой на никого няма доверие": Гюров взе мандата с обещание и молба

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
служебен кабинет Андрей Гюров удължителен бюджет предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес