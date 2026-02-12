Великобритания обеща стотици милиони долари за Украйна, включително 1000 ракети

Обединеното кралство ще предостави на Украйна над 500 милиона британски лири (около 575 милиона евро) за нови отбранителни ракети и системи, обяви днес британското министерство на отбраната. Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че Обединеното кралство за първи път ще предостави 150 млн. британски лири за натовския "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL) - програма, предназначена да гарантира бързото доставяне на ракети за противовъздушна отбрана в Украйна.

Още 1000 леки многофункционални ракети, произведени в Белфаст, ще бъдат доставени в Украйна по силата на сделка на стойност 390 млн. британски лири, съобщи ДПА, цитирани от БТА.

Още: Министрите на НАТО осъждат европейската отбрана в Брюксел

Съобщението идва, докато Хийли е съпредседател на срещи в Брюксел с 50-те държави от Контактната група за отбрана на Украйна и министрите на отбраната на НАТО, на които ще присъстват украинският министър на отбраната Михайлол Федоров и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Още: Ето колко милиона ще допринесе Гърция във фонда на НАТО за Украйна