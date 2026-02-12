Църковен празник на 13 февруари: Какво да направите за мир в семейството

Утре, 13 февруари, е празникът на Свети Мартиниан в православния календар. Църквата почита паметта и на Препп. Зоя (Живка) и Фотина. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 13 февруари

Св. Мартиниан е роден около 350 г. в Кесария Палестинска, тогава културен и религиозен център на източните брегове на Средиземно море. В млада възраст, на 18 години, той си поставил за цел да се посвети изцяло на Бога и напуснал светския живот. Отишъл в пуста местност близо до града, където се подложил на строг монашески подвиг.

В продължение на 25 години Мартиниан живял в планинска пустиня в безлюден район, водейки аскетичен живот. Той практикувал постоянна молитва, дълги пости и вътрешна борба срещу изкушенията, стремейки се към пълна чистота на сърцето. Според легендата, Бог го дарил с дара да лекува болести и да прогонва демони.

Една от най-известните истории от живота му е за изкушението. Жена на име Зоя, чула за светостта на Мартиниан, спорила с хората, че може да го изкуши. Тя дошла при него под прикритието на жертва, но по-късно разкрила плана си.

За да избегне греха, Мартиниан, осъзнавайки слабостта си пред изкушението, влязъл бос в огъня, казвайки си, че ако не може да устои на земния огън, то още повече няма да устои на вечния. Този подвиг укрепил духа му и окончателно победил плътските желания.

След това Зоя се обърнала, преживяла покаяние от това преживяване и живяла строг монашески живот във Витлеем в продължение на 12 години. По-късно в живота си, желаейки да избегне всякакви изкушения, светецът се оттеглил още по-навътре на един безлюден скалист остров насред морето. Там той живеел на открито, хранейки се само с хляб и вода, които от време на време му носел християнски моряк.

Веднъж, след морска буря, една жена била изхвърлена на острова върху останките на потънал кораб - казвала се Фотина. Мартиниан ѝ помогнал да оцелее и ѝ дал всичко, което имал, като помолил моряка да дойде за нея след известно време. След това, за да избегне всякаква опасност за душата си, светецът скочил в морето и, както се разказва преданието, бил доведен до брега от два делфина, с чиято помощ стигнал благополучно до сушата.

След изпитания в пустинята и на острова, Мартиниан станал скитащ аскет. Той посетил много градове, проповядвайки духовния живот и наставлявайки хората по пътя на истината. Накрая пристигнал в Атина, където скоро усетил приближаването на края си. Чувствайки се зле, той отишъл в църквата, легнал на пода и починал там с благочестие. Местният епископ погребал тялото му с почести.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 13 февруари

Ако сланата на 3 февруари се задържи дълго, пролетта ще закъснее, а лятото ще е хладно. Ако има мъгла на 13 февруари - пролетта ще бъде дъждовна.

Народните поличби съветват да не се занимавате с ръкоделие на този ден: бродирането, шиенето, плетенето или преденето могат да увредят зрението ви. Също така трябва да избягвате прибързаните решения и големи покупки - те могат да се превърнат в непредвидени проблеми.

В православния календар 13 февруари е посветен на Свети Мартиниан. Към него се отправя молитва за ясно виждане и духовна чистота. Свети Мартиниан се смята за покровител на семейството и на тези, които помагат за обуздаване на прекомерните страсти и изкушения. Според народните обичаи денят трябва да бъде посветен на работа и подреждане: старателно почистване на дома, внасяне на чистота в мислите и освобождаване от негативните емоции. Това допринася за вътрешен мир и хармония в семейството.

