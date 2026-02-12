Ники Михайлов със силно пожелание към рожденика Боби Михайлов: Ще се борим с теб докрай!

Бившият вратар на Левски и националния отбор Николай Михайлов отправи емоционално пожелание към своя баща - Борислав. Бившият президент на Българския футболен съюз празнува рожден ден в труден за себе си и цялото семейство момент. Николай не крие, че баща му липсва на всички близки, но го уверя, че ще се борят заедно докрай. Футболист №1 на България за 1986-а днес става на 63 години.

Ники Михайлов: Чакаме те! Липсваш ни много!

"Старши, имаш толкова много победи за всички тези години, но най-важната, най-ценната е днешната ти - житейска победа! Благодарен съм, че те има! Днес празнуваме теб, и макар болезнено много да ни липсваш, днес празнуваме живота, празнуваме... през скръбта от безвъзвратността! Всеки ден в очите на Борислава виждам твоя поглед, който дори и без думи ме учеше да бъда достоен човек! Обичта ни към теб е огромна и вярвам, че душата ти я усеща, и ние - твоят най-верен отбор, ще се борим до край с теб! Желая ти само и единствено здраве...да бъдем около теб, колкото може повече...Честит бъди… Чакаме те! Липсваш ни много! ОБИЧАМЕ ТЕ!", написа Ники Михайлов.

През ноември месец 2025 г. Борислав Михайлов получи инсулт. От тогава информацията за бившия вратар е много оскъдна. Знае се, че жизнените показатели на бившия президент на БФС са стабилни, но въпреки това той не е в отлична кондиция.

ОЩЕ: Мария Петрова за Боби Михайлов: За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага!