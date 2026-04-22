Сибиха: Балтийските страни искат помощ от Украйна

Украйна ще помогне на Литва, Латвия и Естония във връзка с информационните атаки на Русия и обвиненията ѝ към балтийските страни, че предоставят въздушното си пространство на украинските дронове. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха на брифинг.

"В момента руснаците са особено активни в кампаниите си за дезинформация в балтийските държави. Те разпространяват посланието, че вие (страните от Балтика) сте предоставили въздушното си пространство на украинските дронове. Има и още няколко (подобни) теми", подчерта Сибиха, цитиран от Укринформ.

Балтийските партньори искат помощта на Украйна за намаляване на напрежението във връзка със заплахите от страна на Русия, добави той. "И ние, разбира се, ще помогнем на нашите приятели", заяви украинският топ дипломат.

Припомняме, че на 10 април Естония, Латвия и Литва излязоха със съвместно изявление чрез своите външни министри, в което отрекоха обвиненията на Москва, че са предоставили небето си за нанасяне на украински удари по територията на Русия, пише БТА.

