Автобус с непълнолетно дете тръгва надалеч, докато родителите му са отвън: Скандална история в Бургас

Шофьор и кондуктор в Бургас са разделили 14-годишно момиче от неговото семейство, тръшвайки вратите на автобуса под носа им, след което по твърдения на бащата са се държали грубо с момичето. За нелепата ситуация разказва именно родителят на момичето Ненко Генов в свой пост "Фейсбук". Случаят е от вчера и се разиграва на автогара Юг в Бургас. Семейството на Ненко Генов чакало автобуса за Стария Несебър по разписание в 10:50 ч. Автобусът обаче закъснял с близо 20 минути и спрял на перон 3, зад вече паркирания там автобус за новия Несебър, като блокирал пътя.

Не стига, че автобусът е закъснял, но по твърдения на бащата по-късно семейството е обвинено в закъснението на автобуса.

"Минути преди това 5-годишното ми дете се беше почувствало зле и повърна. Съпругата ми и 14-годишната ни дъщеря се качиха, за да запазят места, докато аз обгрижвах болното дете. Вместо елементарна човечност, шофьорът прояви агресия. Той не само отказа да изчака, но започна да крещи на съпругата ми, обвинявайки я нея и мен за закъснението, питайки агресивно „защо изобщо се качваш, ако чакаш някой друг“, разказва бащата.

Впоследствие обаче докато съпругата му слязла за части от секундата да го повика - екипажът затворил вратите и оставил непълнолетната им дъщеря сама в автобуса. Впоследствие семейството се свързва с дъщеря си и искат да разговарят с кондукторката, но тя не съдейства по никакъв начин, според техния разказ.

Според разказа - през цялото време на пътуването - дъщеря му обаче била подложена на целенасочен психически тормоз от страна на кондуктора и шофьора.

Снимка: Facebook/Nenko Genov

Отговорът на превозвача: Недоразумение, за което се извиняват



Actualno.com се свърза с управителя на Ди Ес БУС ЕООД Таня Бойчева, която първо поиска да провери записа от камерите и да снеме писмените обяснения на шофьора и кондуктора, а след това определи случая като надоразумение.

"Безкрайно много съжалявам за това голямо невероятно недоразумение. Много съжаляваме", заяви още Бойчева.

От фирмата признаха за закъснението на автобуса, но според тях причината е била в трафика и метеорологичните условия, а не в семейството.

Според разказите на шофьора и кондуктора, както и от видяното от нея на записите от камерите - 14-годишното момиче не е било напълно само в автобуса, защото заедно с него се качва възрастна двойка, която дори му плаща билета.

От фирмата признават, че шофьорът е можел да изчака няколко минути, заради случая с 5-годишното дете, но според тях майката не е обяснила добре, защото говорила полски, а след това развален английски, от който екипажът разбрал само, че детето й е отвън. Те не знаели, че вътре има второ дете.

От фирмата отричат да са тормозили момичето, останало в автобуса, като твърдят, че според записите на камерите се вижда само два пъти контакт между него и екипажа на автобуса - при разговора с бащата и на слизане от автобуса, при което кондукторката се извинила, че гонят разписание и бързат.

"То не е било видимо напрегнато и било под напрежение. Аз съм родител, аз щях да реагирам първо. Кондукторът и шофьорът и те са родители", заяви още Бойчева.

На въпрос защо не са върнали момичето при семейството му, от автобусния превозвач обясниха, че гонят разписание. ОЩЕ: Как да реагираме правилно, когато някой се държи грубо с нас