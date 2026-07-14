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Ето как Левски и ЦСКА отново да са на върха: Национален селекционер разкри правилния път

14 юли 2026, 15:52 часа 453 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж: SportLive
Ето как Левски и ЦСКА отново да са на върха: Национален селекционер разкри правилния път

14 години в българската Първа лига нямаше кой да спре хегемонията на Лудогорец. През 2026 г. Левски стана шампшион на България и така спря дългата серия на "орлите". Но за да се завърнат Левски и ЦСКА като най-силните отбори в родния елит със сигурност ще трябва още много работа. А селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев разкри какво според него е най-важно, за да се върнат "сините" и "червените" на върха.

Тодор Янчев: "Аз виждам с какво качество разполагат"

В интервю пред колегите от "Gong", Тодор Янчев говори за една от най-болните теми на българския футбол - развитието на млади родни таланти. Той посочи именно това като рецептата за по-силни Левски и ЦСКА: "Лично аз съм оптимист и вярвам в новото поколение, което идва. Част от тях играе под мое ръководство и те ме карат да бъда положително настроен. Много хора не са на това мнение, но аз виждам с какво качество разполагат играчите, които са при мен в младежкия национален тим, но и други. За последната контрола повиках много футболисти от Втора лига. Те притежават сериозен талант и чакат своя шанс.

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Тодор Янчев

"Българските играчи винаги са дърпали отбора напред"

Българските треньори трябва да бъдат по-смели и да им имат доверие. Знам, че резултатите ги притискат да не разчитат на млади играчи. Но това е пътят да имаме силен национален отбор. Българските играчи винаги са дърпали отбора напред. Така беше и в ЦСКА, когато имаше ядро от българи. Също така и в Левски преди това. Колкото по-рано се осъзнаем и започнем да налагаме тези момчета, ще е добре.

"Вярвам, че това правило ще успее"

Сега, през новия сезон в първенството, вече има и правило за български играч до 23 години, който трябва да е титуляр. Вярвам, че това правило ще успее. Ето, един Кристиян Балов направи трансфер в сериозен отбор като Цървена звезда. Но не е само той – има много талантливи момчета, които са в чужбина, а и такива, които са в България. Имаме голямо качество, но трябва търпение, защото те са бъдещето на нашия футбол. Те ще направят така, че България да е на голям форум".

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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